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Мостовой — о решении фанатов «Спартака»: «Половине игроков всё равно»

сегодня, 18:58

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение активных болельщиков клуба продолжать бойкот матчей «красно-белых». Фанаты выступили с заявлением, что не будут посещать игру финала Кубка России против «Динамо».

Неприятно, конечно, что трибуна за воротами пустует, но я понимаю болельщиков «Спартака». Жалко, что они не могут или не хотят быть на финале Кубка России. Вернуться на один матч? Но ведь же принцип, они дали слово и его они держат. Поймут ли футболисты фанатов? Не знаю. Я что-то ни одного слова от футболистов не услышал, что поддержки нет, трибуна пустует. Там, наверное, половине футболистов то всё равно, их это не касается. Тем более, что «Спартак» начал выигрывать и вроде все хорошо.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
сегодня в 20:10
Это не фанаты спартака, похоже, а его вредители.
drug01
drug01
сегодня в 19:52
Это плохо нет единства!
izrafel
izrafel
сегодня в 19:33
Совсем все плоха у красно-белых
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:16
Конфликт нужно уладить
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:05
Спартак уже не тот и фаны не те.
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