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Шкртел принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

сегодня, 15:54

Бывший защитник «Ливерпуля», «Зенита» и сборной Словакии Мартин Шкртел завершит карьеру по окончании текущего сезона. На данный момент футболист играет в Словакии за «Спартак» из Трнавы, ближайшая игра чемпионата, которая состоится 21 мая, станет последней для него в качестве профессионального футболиста. Об этом Шкртел заявил на предматчевой пресс-конференции, не сдержав слезы. Причина — проблемы со здоровьем.

Шкртел выигрывал с «Зенитом» чемпионат России, в «Ливерпуле» играл 8 сезонов. После этого в послужном списке защитника идут «Фенербахче», «Аталанта», из которой он ушел почти сразу, и «Истанбул». В сборную Словакии он вызывался в период с 2004 по 2019 год.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:55, ред.
Всё же отличные футболисты играли в своё время в Российской премьер-лиге. Многие из них пошли на серьёзное повышение, и мы до сих пор помним об этом.
И ведь не сачковали, играли по полной, за что им большое спасибо.
1 984
1 984
сегодня в 17:21
Удачи в постфутбольной жизни.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:20
Здоровье нужно беречь.
протон
протон
сегодня в 17:06
Боец до мозга костей , скован из стали и тд)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:59
Пора уже и отдохнуть!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:36
37 лет! Пора!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:18
Здоровье конечно важней
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 16:08
Здоровья и счастья.
drug01
drug01
сегодня в 15:55
Здоровья и счастья
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