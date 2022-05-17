Шкртел принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

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сегодня, 15:54

Бывший защитник «Ливерпуля», «Зенита» и сборной Словакии завершит карьеру по окончании текущего сезона. На данный момент футболист играет в Словакии за «Спартак» из Трнавы, ближайшая игра чемпионата, которая состоится 21 мая, станет последней для него в качестве профессионального футболиста. Об этом Шкртел заявил на предматчевой пресс-конференции, не сдержав слезы. Причина — проблемы со здоровьем.

Шкртел выигрывал с «Зенитом» чемпионат России, в «Ливерпуле» играл 8 сезонов. После этого в послужном списке защитника идут «Фенербахче», «Аталанта», из которой он ушел почти сразу, и «Истанбул». В сборную Словакии он вызывался в период с 2004 по 2019 год.