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«Я не могу закончить вот так». Фабрегас уточнил, что не завершает карьеру

сегодня, 09:06

Полузащитник Сеск Фабрегас уточнил, что не собирается заканчивать игровую карьеру. Ранее 35-летний хавбек объявил, что покинет «Монако» по завершении сезона.

Честно говоря, в последние недели мне несколько раз звонили с предложениями от бывших тренеров присоединиться к ним в роли одного из помощников тренера.

Но этот сезон получился для меня настолько плохим, что я не могу закончить вот так. Хочу играть дальше.

Я открыт для всего, хочу получать удовольствие от себя. Место не имеет значения. Хочу найти новый проект и узнать, что ждет меня в будущем.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:35
Сеск уже сбитый лётчик, а желание вернутся опять к славе, остаётся просто ностальгией по былым временам
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
Хочет еще поиграть,это же хорошо.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:20
Значит поиграет ещё
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