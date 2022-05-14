«Я не могу закончить вот так». Фабрегас уточнил, что не завершает карьеру

Полузащитник уточнил, что не собирается заканчивать игровую карьеру. Ранее 35-летний хавбек объявил, что покинет «Монако» по завершении сезона.

Честно говоря, в последние недели мне несколько раз звонили с предложениями от бывших тренеров присоединиться к ним в роли одного из помощников тренера.

Но этот сезон получился для меня настолько плохим, что я не могу закончить вот так. Хочу играть дальше.

Я открыт для всего, хочу получать удовольствие от себя. Место не имеет значения. Хочу найти новый проект и узнать, что ждет меня в будущем.