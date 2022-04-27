Soccer.ru
ГлавнаяБлоги"Соккер" ТопИграй красиво

Фанат учил вратаря, собака похитила мяч. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

27 апреля 2022, 08:30
Собака

Очередная подборка красивых и необычных моментов из далеко не самых популярных чемпионатов.

16-летний Тайлер Диблинг из «Саутгемптона» забил три почти одинаковых гола в одной игре.

В Англии вот такое «ДТП» случилось в матче «Саутенда» и «Барнета».

В Бразилии фанат решил научить голкипера «Санта-Круза» ловить мячи.

Футболист «Транмер Роверс» сцепился с боллбоем.

В Саудовской Аравии голкипер одного из местных клубов мастерски тянул время.

Футболист «Сандерленда» исполнил удар в стиле Тони Крооса.

А вот такой акробатический трюк был исполнен на Кубке Филиппин.

Во время матча чемпионата бразильского штата Пернамбуку между клубами «Ретро» и «Наутико» на поле выбежала полицейская собака... И похитила мяч!

«Олдхэм» вылетел в Нон-лигу. «Фанаты» пришли в ярость и выбежали на поле. И даже забили гол.

Во второй японской лиге гол был забит невероятным дальним ударом.

На этом наш выпуск завершен, уважайте чужой труд!

Игрок «Слована» забил прямым ударом с углового в матче квалификации ЛЧ
14 июля Видео
Овечкин провёл эффектный силовой против защитника в матче против «Амкала»
26 июня Видео
Гильерме выразил поддержку Кухте
25 июня
Овечкин забил гол за «Динамо»
25 июня Видео
Бакаев: «Если „Спартаку“ забью, радоваться не буду точно»
22 июня
Гюндоган: «Клопп одним из первых меня поздравил с победой в чемпионате»
24 мая
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
27 апреля в 14:32
За такую затяжку по морде конечно надо давать.
Последний ролик порадовал
monah-10
monah-10
27 апреля в 14:11
Три одинаково забитых мяча, что-то, как так можно в одной игре.
Roger Young
Roger Young
27 апреля в 10:28
Спасибо за подборку. Затяжка времени пипец конечно. Больше всего порадовали фанаты Олдхэма.)
shlomo
shlomo
27 апреля в 08:35
Спасибо за такую подборку!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 