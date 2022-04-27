Фанат учил вратаря, собака похитила мяч. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

Очередная подборка красивых и необычных моментов из далеко не самых популярных чемпионатов.
16-летний Тайлер Диблинг из «Саутгемптона» забил три почти одинаковых гола в одной игре.
В Англии вот такое «ДТП» случилось в матче «Саутенда» и «Барнета».
В Бразилии фанат решил научить голкипера «Санта-Круза» ловить мячи.
Футболист «Транмер Роверс» сцепился с боллбоем.
В Саудовской Аравии голкипер одного из местных клубов мастерски тянул время.
Футболист «Сандерленда» исполнил удар в стиле Тони Крооса.
А вот такой акробатический трюк был исполнен на Кубке Филиппин.
Во время матча чемпионата бразильского штата Пернамбуку между клубами «Ретро» и «Наутико» на поле выбежала полицейская собака... И похитила мяч!
«Олдхэм» вылетел в Нон-лигу. «Фанаты» пришли в ярость и выбежали на поле. И даже забили гол.
Во второй японской лиге гол был забит невероятным дальним ударом.
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