Фанат учил вратаря, собака похитила мяч. Хайлайты из чемпионатов, которые не показывают по ТВ

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27 апреля 2022, 08:30

Очередная подборка красивых и необычных моментов из далеко не самых популярных чемпионатов.

16-летний Тайлер Диблинг из «Саутгемптона» забил три почти одинаковых гола в одной игре.

В Англии вот такое « ДТП » случилось в матче «Саутенда» и «Барнета».

В Бразилии фанат решил научить голкипера «Санта-Круза» ловить мячи.

Футболист «Транмер Роверс» сцепился с боллбоем.

В Саудовской Аравии голкипер одного из местных клубов мастерски тянул время.

Футболист «Сандерленда» исполнил удар в стиле Тони Крооса.

А вот такой акробатический трюк был исполнен на Кубке Филиппин.

Во время матча чемпионата бразильского штата Пернамбуку между клубами «Ретро» и «Наутико» на поле выбежала полицейская собака... И похитила мяч!

«Олдхэм» вылетел в Нон-лигу. «Фанаты» пришли в ярость и выбежали на поле. И даже забили гол.

Во второй японской лиге гол был забит невероятным дальним ударом.

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