Подкат головой, гол-рикошет с центра поля. Топ-10 моментов, которые не покажут на ТВ

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вчера, 07:16

Свежая подборка красивых и необычных моментов из далеко не самых популярных чемпионатов.

Вот такой гол забил «Кечкемет» из второй лиги Венгрии. Требуем наложить музыку из Бенни Хилла!

Говорят, что Мальдини был мастером подкатов, но смог бы он повторить такое?

Футболист «Болтона» умудрился забить вот такой мяч. Это точно уже никогда не повторить.

Фанаты «Ротерхэма» выполняют роль помощника главного тренера.

Бывший футболист «Рубина» поймал стакан с пивом и воспользовался моментом.

Просто 20 секунд эквадорского футбола.

В чемпионате Канады умеют забивать пушечные голы, не просто так в этой стране футбол сейчас на подъёме.

Только взгляните, какой красивый пас отдал футболист молодежной команды «Бенфики». Эстетика!

Во второй грузинской лиге Зураб Муселиани из «Шукуры» исполнил удар в лучших традициях Златана Ибрагимовича.

«Эксетер Сити» вышел в Лигу Один, чему фанаты были безумно рады.