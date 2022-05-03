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Подкат головой, гол-рикошет с центра поля. Топ-10 моментов, которые не покажут на ТВ

вчера, 07:16
Андерс Дрейер
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Свежая подборка красивых и необычных моментов из далеко не самых популярных чемпионатов.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:34, ред.
Эквадорский футбол - бесмысленный и беспощадный))
Гол Болтона скорее бабочка кипера, чем заслуга нападющего

Спасибо за подборку, всегда интересно смотреть!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:32
Больше всего пас игрока Бенфики понравился
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 09:06
Грузинский гол - топ.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 08:06
Парабола в футболе))
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 08:04
Всегда любила футбол.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 08:02
Все интересно.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 07:51
Это футбол))
shlomo
shlomo
вчера в 07:46
Спасибо за такую подборку!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 07:26
Какой Мальдини ? Сапогов !
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