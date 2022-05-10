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Пушка из Малайзии, «дело Аршавина» в Англии и красота из Турции. Топ-10 моментов, которые не покажут на ТВ

вчера, 08:05
Событий в мире футбола произошло достаточно

Свежая подборка красивых и необычных моментов из далеко не самых популярных чемпионатов.

Вот такой гол был забит в чемпионате Малайзии.

В матче женских команд «Челси» и МЮ вратарь попал в засаду.

Тренеры чемпионата Эквадора не терпят неудач.

В японской лиге же довольно весело. Защитник отдал пас вратарю в створ и тот был вынужден вытаскивать мяч с ленточки рукой. Судья назначил свободный на линии вратарской и...

В Первой Турецкой Лиге вратарь хотел ввести мяч, думая, что это свободный удар.

Чемпионаты подходят к концу, поэтому любопытными становятся не только красивые голы, но и празднования болельщиков. Вот так радовались фанаты «Шальке» возвращению в Бундеслигу.

А вот так — «Тулузы». Команда вернулась в Лигу 1.

Самое же красочное шоу устроили болельщики «Трабзонспора». Здесь повод серьезнее — чемпионский титул.

В матче «Лутон» — «Рединг» же случилось вот это.

На этом наш выпуск завершен, хватит притворяться, что праздники продолжаются! Вперед в рабочую неделю!

Подкат головой, гол-рикошет с центра поля. Топ-10 моментов, которые не покажут на ТВ
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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 08:45
Познавательно почитать
shlomo
shlomo
вчера в 08:24, ред.
Спасибо за такую подборку!

Еще можно было бы выложить... Безумие из второй лиги Англии!

Бристоль Роверс нужно было выиграть в своем матче и забить на 5 голов больше, чем Нортгемптон, чтобы выйти в Чемпионшип…

Нортгемптон выиграл со счетом 3:1, поэтому был единственный способ получить повышение для Бристоль Роверс — это выиграть со счетом 7:0 или больше…

И они сделали это! Бристоль Роверс обыграл Сканторп со счетом 7:0!
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