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В «Фиорентине» недовольны тем, что Кокорин не хочет покидать клуб

03 июля 2022, 00:50

Вчера Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил, что россиянин не намерен покидать команду из Флоренции.

По данным источника, в «Фиорентине» недовольны словами агента Кокорина. «Фиалкам» не нравится тот факт, что вместо расторжения контракта Кокорин хочет «остаться в клубе и всех удивить в новом сезоне».

В прошлом сезоне россиянин провёл за «Фиорентину» 125 минут во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

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Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
03 июля в 20:53
В «Фиорентине» недовольны тем, что Кокорин не хочет покидать клуб.
А Кокорину ГЛУБОКО ФИОЛЕТОВО, что думают о нем владелец "Фиорентины" и его окружение. Цвет настроения у Кокорина фиолетовый. И экипировка "Фиорентины" выполнена в традиционно фиолетовом цвете. Футболист и клуб нашли друг друга.
Dima salev
Dima salev
03 июля в 19:14
Агеннту Кокорина надо давать золотой мяч. Роналду не может найти клуб Дзюба не может найти клуб а Кокорин везде берут
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ravshan878 (раскрыть)
03 июля в 16:57
Дедушка Ваня был крут на расправу, а дядя Саша помягче... Первый в беседах, иногда, пользовался изделием Вакулы кузнеца , а второй плотника, типа папы Карло))
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
03 июля в 16:51
О каком море все говорят? Географию откройте
cska59
cska59
03 июля в 16:49
Молодец, Саша, держись.
bL9I
bL9I
03 июля в 16:47
Красавчик😄😄😄
Деньги платят да и ладно
нечитайло
нечитайло
03 июля в 14:34
Нахлебник, бездарность
Stalker-ato
Stalker-ato
03 июля в 13:37
Какой характер у Кокорина,настоящий воин,мужчина,идет против всех и хочет всем доказать,что в уж в следующем сезоне он всем покажет :)
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
03 июля в 12:41
Санек затрахал итальянцев, ответив на санкции Италии против России своими санкциями: "Да имею я Ваш футбол"! СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Сп62
Сп62 ответ vedevas_93 (раскрыть)
03 июля в 12:11
Как никому неизвестного? Ведь он играл за сам Спартак!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Шуnя771 (раскрыть)
03 июля в 11:47
Ооо дружище.Море и много много женщины как у Ивана Грозного.)
Кокорин наш и.о. Ивана Грозного).
112910415
112910415
03 июля в 11:44
Саша не из тех, кто сбегает, не отработал контракт!
AleS
AleS
03 июля в 11:35
Хочет удивлять Флоренцию, пойдет на рекорд - провдет на поле не 125 минут, а уже только 100 за туже зарплату.
Бубнин
Бубнин
03 июля в 11:18
Рановато собирать чемоданы. Александр уверен, что в солнечной Флоренции щедро оплатят и следующий отпускной сезон.
Знатог
Знатог
03 июля в 11:07
Кокорин не хочет условно-досрочного освобождения. Будет отбывать от звонка до звонка!
Мessi 10
Мessi 10
03 июля в 10:46
Саня не из тех, кто бросает дело на полпути.
Как истинный профи он обязательно отработает контракт до конца!
Шуnя771
Шуnя771
03 июля в 09:56
Теплое море, женщины, кабриолет..., пиастры с завидной регулярностью перемещаются от фиалок к кошельку дяди Саши) И такие пошлые предложения со стороны клуба... Надо больше давать игрового времени таланту и не забывать, что он в совершенстве владеет не только футбольным мячом, но и самодельной, дубовой табуреткой!))
ABir
ABir
03 июля в 08:14
Кокорин - талантище. Это вам за отстранение российского футбола от еврокубков.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
03 июля в 08:14
Во Флоренции итак все удивлены, как этот человек смог выдавать себя за футболиста.
ОПС
ОПС
03 июля в 08:11
А нечего было брать. Теперь еще годик подождете.
shlomo2
shlomo2
03 июля в 07:59
Молодца Санек!.... войдет в историю футбола как "великий комбинатор"...:))))
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 07:55
С такого хлебного места самостоятельно не уходят.
Маг_тм
Маг_тм
03 июля в 07:54
Молодец, пускай доит их) в последнее время я начинаю уважать футболистов которые любыми путями добиваются жирного контракта, это их жизнь, пусть зарабатывают, их карьера на высоком уровне длится всего лишь 10-15 лет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vedevas_93 (раскрыть)
03 июля в 07:46
Коко получает по контракту 1,8 млн евро в год. Не хило!!!
hjlzuf
hjlzuf
03 июля в 07:41
Возмущайтесь, не возмущайтесь, а до лета 2024 года Кокоша будет вас удивлять.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 07:36
" Сидит Ваня на печи и ест калачи " и ему всё пох !)
sv_1969
sv_1969 ответ виктор бочарников (раскрыть)
03 июля в 07:20
Засланный казачок)))
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 07:19
Терпите, Саня сам не уйдет
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 07:18
Переводите Кокорина на тренерскую работу !
виктор бочарников
виктор бочарников
03 июля в 07:14
Я полагаю,что десять таких Кокриных,способны обрушить всю экономику Италии,а возможно и Евросоюза.
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