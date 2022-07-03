Вчера Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил, что россиянин не намерен покидать команду из Флоренции.
По данным источника, в «Фиорентине» недовольны словами агента Кокорина. «Фиалкам» не нравится тот факт, что вместо расторжения контракта Кокорин хочет «остаться в клубе и всех удивить в новом сезоне».
В прошлом сезоне россиянин провёл за «Фиорентину» 125 минут во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.
А Кокорину ГЛУБОКО ФИОЛЕТОВО, что думают о нем владелец "Фиорентины" и его окружение. Цвет настроения у Кокорина фиолетовый. И экипировка "Фиорентины" выполнена в традиционно фиолетовом цвете. Футболист и клуб нашли друг друга.
А Кокорину ГЛУБОКО ФИОЛЕТОВО, что думают о нем владелец "Фиорентины" и его окружение. Цвет настроения у Кокорина фиолетовый. И экипировка "Фиорентины" выполнена в традиционно фиолетовом цвете. Футболист и клуб нашли друг друга.
Деньги платят да и ладно
Деньги платят да и ладно
Кокорин наш и.о. Ивана Грозного).
Кокорин наш и.о. Ивана Грозного).
Как истинный профи он обязательно отработает контракт до конца!
Как истинный профи он обязательно отработает контракт до конца!