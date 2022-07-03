В «Фиорентине» недовольны тем, что Кокорин не хочет покидать клуб.

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03 июля 2022, 00:50

Вчера Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» , заявил, что россиянин не намерен покидать команду из Флоренции.

По данным источника, в «Фиорентине» недовольны словами агента Кокорина. «Фиалкам» не нравится тот факт, что вместо расторжения контракта Кокорин хочет «остаться в клубе и всех удивить в новом сезоне».

В прошлом сезоне россиянин провёл за «Фиорентину» 125 минут во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.