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«Fan ID – сумасшедший удар по посещаемости». Страсти вокруг карты болельщика разгораются с новой силой

28 июня 2022, 18:30
Болельщик
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А вы согласны с Тиной или с Заремой?

С нового сезона в Российской Премьер-Лиге начинает действовать закон о Fan ID, который стал очередным яблоком раздора в российском футболе. Карту болельщика придется оформлять всем желающим посетить арены проведения матчей РПЛ — болельщикам, стюардам, работникам СМИ и так далее.

Оформить Fan ID можно будет с 4 июля 2022 года, причем все не так удобно и просто, как нам рассказывали. Да, заявление подается в электронном виде на портале Госуслуг, но без посещения МФЦ не обойтись. Там нужно будет предъявить паспорт и подтвердить свою личность.

Со старта футбольного сезона 2022/23 Fan ID понадобится для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи. До конца 2022 года обещают подключить и другие города, принимающие матчи РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж, Грозный.

Есть определенные сомнения в том, что внедрение системы на местах пройдет гладко с технической точки зрения, зато информационная поддержка у «паспорта болельщика» мощнейшая. Если видите, как известный человек агитирует за оформление Fan ID ни на секунду не сомневайтесь, что он выражает свое искреннее, ничем не замутненное и ни разу не ангажированное мнение. Ну, вы поняли.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-медиа»:

Новые стадионы, удобные входные группы, множество турникетов и рамок, уютные подтрибунные помещения и поле на расстоянии вытянутой руки. Мы с вами навсегда ушли от футбола девяностых, где зачастую не было ни газона на поле, ни еды в буфетах, а очереди вдоль железных рамок растягивались едва ли не на километр. Сейчас с болельщиками работает не полиция, а вежливые стюарды, на футбол ходят семьями, и это действительно большое спортивное событие. Ровно для того, чтобы посещение стадиона было максимально безопасным, и вводится электронная карта болельщика.

Абсолютно в тренде цифровизации, заявление на получение карты подается в несколько кликов на сайте Госуслуг. Для верификации личности потребуется всего один визит в МФЦ, а мы знаем, что сейчас это 15 минут. Ваши билеты будут безопасно храниться в личном кабинете на Госуслугах. Их можно будет передавать или дарить друзьям. Чемпионат мира по футболу, который прошел в России и стал лучшим в истории по своей организации, использовал такую же систему. Приходите на матчи с друзьями, супругами и детьми. Нашим клубам и футболистам сейчас особенно нужна наша поддержка.

Зарема Салихова, бывший член совета директоров «Спартака»:

Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в «Ассоциации». Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и «Госуслуги» вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами». Поэтому заход откровенно фэйловый, но чего ждать от сотрудника «Матча». В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: «Какая Вы красивая!» Что-то здесь не так. И я не про внешность. Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать.

Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу. Мое мнение – конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжелой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод паспорта – это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража. Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счет клубов, а дальше – выбор за болельщиком.

Алексей Андронов, футбольный комментатор:

Мастерица разговоров ртом – Россия в миниатюре. Та, которая власть и государство, а не страна. Она бесконечно далека от людей, от их мыслей и желаний. Все эти деятели живут в другой России, где выдуманный ими народ, который они наделили теми качествами, которые хотят видеть у холопов – должен смотреть им в рот и аплодировать им по щелчку пальцев. Настоящей жизни они не знают, ибо не живут ею. И из-за затемненных стекол Ferrari Enzo этой жизни не видно. Я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам (с) Игорь Тальков.

Сергей Бурлаков, заместитель главы комитета Госдумы по спорту:

Знаю о негодовании многих болельщиков по этому поводу. На мой взгляд, электронная карта болельщика – это современная и цивилизованная вещь. Задача сделать систему допуска на объекты удобнее и безопаснее. Уверен, что все возмущения прекратятся, как только болельщики оформят паспорт, а потом будут пользоваться всеми удобствами этой системы.

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо»:

Позиция клуба заключается в следующем: на «Динамо» ходит зритель, посещаемость растет. Мы хотим этот тренд продолжать, и сейчас у нас есть несколько месяцев, до марта 2023 года, чтобы посмотреть, как на других стадионах запускается система допуска по карте болельщика. Призываем наших болельщиков с пониманием отнестись к этой ситуации. Клуб будет делать все для того, чтобы путь нашего зрителя на стадион был максимально комфортен. Очень надеемся, что болельщики продолжат приходить на трибуны и поддерживать команду.

Александр Дюков, президент РФС:

Мы с болельщиками не ругались. Будет жаль, если бойкот поддержат болельщики и других клубов. Нашу позицию вы знаете: принят федеральный закон. Безусловно, в потере активной части болельщиков ничего хорошего нет. Это большая потеря – клубам важно сохранить фанатов. Но мы видим, что клубы делают ставку на привлечение семейной аудитории. Но еще раз: ситуация сейчас находится в динамике. Мы надеемся, что компромисс будет найден.

Андрей Канчельскис, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России:

Новый сезон РПЛ установит антирекорд посещаемости. И так у людей сложностей хватает, так еще и на стадионы теперь не попасть по-человечески. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме. Fan ID – это чума для всех любителей футбола. Сначала она поразит несколько стадионов, а потом доберется до каждой спортивной арены. Бред.

Григорий Иванов, президент «Урала»:

Я уже не один раз высказывался по Fan ID. Пока этот закон принят Госдумой. И что я могу сделать против? Мое личное отношение: конечно, я против Fan ID. Но сейчас это закон, и я не Госдума – не могу его отменить. Если его отменят, я буду рад. Закон есть закон. Если закон принят, его введут – мы будем выполнять. А так я, конечно, не в большом восторге от Fan ID.

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Aris
Aris
02 июля в 00:17
Как же далеки эти политиканы от народа и спорта! Им по душе автозак с комфортом, а не стадион!
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
30 июня в 18:20, ред.
    isamsn
    isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    29 июня в 19:43, ред.
    Точно так же человек с паспотом болельшика может сесть на свободное место и устроить дебош. Вообще эта система должна быть доступна для всех жителей страны, а не фанатов конкретных городов у которых годовые абонименты. Люди проездом могут оказаться в Москве, Питере или другом городе и должны иметь возможность посетить футбол без заморочек, как театр, кино и.т.д.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
    29 июня в 18:26
    А если человек купил билет официально , в кассе, или онлайн, а сел на другое , свободное место. И там учинил дебош. Как его распознать и идентифицировать?
    dok66
    dok66
    29 июня в 16:15
    Эта дурная идея изначально сама себя дискредитировала . У нас более 60% людей живут за пределами Москвы , Питера и городов , где играет команда РПЛ . И люди там болеют за какие-то свои любимые команды . А тут какой-нибудь дядя Вася из тьмутаракани оказался в Москве по неким делам и у него есть свободное время до утреннего самолета , а тут на стадионе ВЭБ-Арена играет ЦСКА и Локомотив ! А дядя Вася всю жизнь мечтал воочию увидеть ЦСКА ! Ему этот паспорт болельщика вообще больше никогда не пригодится . Вот и вся сказка . Когда принимался закон , о ком думали , о людях ? Нееет ! Ну вы сами знаете о ком .
    isamsn
    isamsn ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    29 июня в 12:39, ред.
    А какая разница. Что в первом, что во втором случае правоохранительные органы будут знать кто присутствует на стадионе и на каком месте сидит . Только второй вариант проще. И людям которые раз в год хотят сходить на футбол не нужно заморачиваться с т.н. паспортами болельшика...
    B.Y.O.B.
    B.Y.O.B.
    29 июня в 09:05
    Не вижу абсолютно никаких преимуществ в Fan ID, но и любимый клуб без поддержки не оставлю. Если мне не лень тратить три часа на дорогу, чтобы добраться на матч, то эту карту всяко оформлю. Но смысла в ней абсолютно не вижу, еще одна бесполезная карта (или как она будет выглядеть), коими и без того забит весь бумажник
    112910415
    112910415
    29 июня в 07:27
    не приживётся, постепенно растает сия идейка
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    28 июня в 21:11
    Я эксперт и смотрю футбол без звука, на стадионе мне совсем не интересен футбол. Так что пройду мимо, мне интересен только спартаковский футбол, стеночки и забегания.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ isamsn (раскрыть)
    28 июня в 20:18
    Это нужно для ДИСТАНЦИОННОЙ идентификации болельщиков. А билеты на футбол большинство приобретает он-лайн. Не надо путать с жд билетами.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    28 июня в 20:16
    Паспорта бы хватило
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    28 июня в 20:15
    Широта вашего кругозора, мадам, видимо не позволила вам дочитать текст мой до конца. Там ключевая мысль была. "... Существует гораздо более квалифицированная система отслеживания людей...." Я понимаю желание девочек играть в куклы, верить в единоРОгов (поправил вашу ошибку), но публично это демонстрировать в зрелом возрасте это как то.... Если бы такая задача реально стояла, которая вам привиделась, то нашлось бы десятки более надежных способов ее решить. А любовь к фантазиям.... ? Продолжайте, детство не отпускает....
    pomor45
    pomor45
    28 июня в 20:11, ред.
    Противники этого паспорта очень переживали, больше всех, когда решался вопрос о проведении ЧМ в России. Потом больше всех торжествовали, когда утвердили ЧМ.
    Не ведали несчастные, что паспорт болельщика, порождённый ЧМ для иностранцев, станет их проклятием. Не было бы ЧМ в России, не было бы и этой так ненавистной фанатам ксивы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
    28 июня в 20:10
    Пожалуй, да. Так проще. Раз уж закон приняли, то надо максимально упрощать его применение
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    28 июня в 20:02
    Было бы что смотреть, а то позорятся.
    pomor45
    pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 июня в 20:01
    Ещё проще оформлять эту ксиву при покупке первого билета с предъявлением гражданского паспорта и сразу заносить в базу данных. Дальше начинается послужной список со всеми вытекающими последствиями.
    isamsn
    isamsn
    28 июня в 19:59, ред.
    Безопасность должна обеспечиваться, но значительно более простым способом. Для проезда в поездах и на самолётах не требуется специального паспорта пасажира... А именно, покупается билет в кассе вокзала или на сайте с указанием паспортных данных и именно с этим билетом и паспортом человек попадает на поезд или самолёт. Точно так же нужно действовать и с посещением футбольных матчей.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 июня в 19:53
    Ну да в вашем мире может и решено всякого смысла. Не буду мешать вам верить в деда мороза, а скорее в единогов и розовых пони...Удачи!!!
    RoArt
    RoArt ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    28 июня в 19:49
    Какой мат, людей калечат на трибунах. Ид нужен чтобы больше не пускать приматов не умеющих себя вести в общественном месте.
    RoArt
    RoArt
    28 июня в 19:46, ред.
    Я непонимаю, почему Соккер против фан ид, всяким ультрас это как гож по горлу - это понятно. Неужели редакции нравятся побоища в фан секторе и обезьяны швыряющиеся оторванными креслами?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    28 июня в 19:16
    Людей, не владеющих информацией и увлеченный идеей заговора, обычно не банят. Это фантазии, лишенные какого либо смысла. Существует гораздо более квалифицированная система отслеживания людей.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    28 июня в 19:00
    Пусть меня забанят, но я думаю что введения FAN id связанно СВО. Понятно же, что ВВП заранее планировал эту операцию, понятно же что украинцы приезжают в Россию и не всегда для того, чтобы просто переждать сложное время. Да и в нашей стране много дураков, которые способны за млн долларов послужить интересам западных стран. Мы видим, как поджигают военкоматы, не давно в Москве горел ТЦ, стадион для этих людей будет идеальной историей. Не знаю отменят FAN id после окончание, но пока так. Дело не фанатах. Или скорее не в том понимание фанатов, которым мы привыкли. Это жизнь.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    28 июня в 18:57
    Там не так было. FanID вводят для облегчения идентификации тех, кто "осуществляет противоправные действия" на стадионе. Чтобы не всю трибуну шмонать, а конкретное лицо выявить и наказать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    28 июня в 18:54, ред.
    Ситуация не простая. Возможно что идея с FanID по своей сути и неплохая, но мне кажется все должно быть упрощено до максимума. Зашел на портал (РПЛ, Госуслуги, стадиона, клуба, неважно). Зарегистрировал себя и друзей или семью, с кем идешь. Получил на смартфон ОК - это и будет твой пропуск на стадион который действителен при наличии билета. Все.

    Не надо никаких посещений Госуслуги и тем более МФЦ. Это совершенно излишне. То есть надо все максимально упростить.
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne
    28 июня в 18:50
    Друзья, напомните лейтмотив введения FAN ID?
    За новостями о FAN ID я забыл, как власти подали идею об этих самых FAN ID.
    Что должно измениться на стадионе? Меньше мата? в России? Меньше мата, на футбольном стадионе??? Серьезно бл... Какой муд.. придумывал повод такой?
    Ну почему все через одно место у нас постоянно? ПОЧЕМУ???
    Гость
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