«Fan ID – сумасшедший удар по посещаемости». Страсти вокруг карты болельщика разгораются с новой силой

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28 июня 2022, 18:30

А вы согласны с Тиной или с Заремой?

С нового сезона в Российской Премьер-Лиге начинает действовать закон о Fan ID, который стал очередным яблоком раздора в российском футболе. Карту болельщика придется оформлять всем желающим посетить арены проведения матчей РПЛ — болельщикам, стюардам, работникам СМИ и так далее.

Оформить Fan ID можно будет с 4 июля 2022 года, причем все не так удобно и просто, как нам рассказывали. Да, заявление подается в электронном виде на портале Госуслуг, но без посещения МФЦ не обойтись. Там нужно будет предъявить паспорт и подтвердить свою личность.

Со старта футбольного сезона 2022/23 Fan ID понадобится для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Сочи. До конца 2022 года обещают подключить и другие города, принимающие матчи РПЛ : Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж, Грозный.

Есть определенные сомнения в том, что внедрение системы на местах пройдет гладко с технической точки зрения, зато информационная поддержка у «паспорта болельщика» мощнейшая. Если видите, как известный человек агитирует за оформление Fan ID ни на секунду не сомневайтесь, что он выражает свое искреннее, ничем не замутненное и ни разу не ангажированное мнение. Ну, вы поняли.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-медиа»:

Новые стадионы, удобные входные группы, множество турникетов и рамок, уютные подтрибунные помещения и поле на расстоянии вытянутой руки. Мы с вами навсегда ушли от футбола девяностых, где зачастую не было ни газона на поле, ни еды в буфетах, а очереди вдоль железных рамок растягивались едва ли не на километр. Сейчас с болельщиками работает не полиция, а вежливые стюарды, на футбол ходят семьями, и это действительно большое спортивное событие. Ровно для того, чтобы посещение стадиона было максимально безопасным, и вводится электронная карта болельщика. Абсолютно в тренде цифровизации, заявление на получение карты подается в несколько кликов на сайте Госуслуг. Для верификации личности потребуется всего один визит в МФЦ, а мы знаем, что сейчас это 15 минут. Ваши билеты будут безопасно храниться в личном кабинете на Госуслугах. Их можно будет передавать или дарить друзьям. Чемпионат мира по футболу, который прошел в России и стал лучшим в истории по своей организации, использовал такую же систему. Приходите на матчи с друзьями, супругами и детьми. Нашим клубам и футболистам сейчас особенно нужна наша поддержка.

Зарема Салихова, бывший член совета директоров «Спартака»:

Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о Fan ID, заигрывает с аудиторией в «Ассоциации». Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и «Госуслуги» вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами». Поэтому заход откровенно фэйловый, но чего ждать от сотрудника «Матча». В аккаунтах канала так много подписчиков, а на злободневную тему введения Fan ID, к которой не может быть равнодушных от Калининграда до Дальнего Востока, можно найти лишь редкие комментарии из серии: «Какая Вы красивая!» Что-то здесь не так. И я не про внешность. Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу. Мое мнение – конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжелой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод паспорта – это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража. Лично я в МФЦ не собираюсь. Для начала сделайте максимально удобную и короткую online-регистрацию и на всех стадионах РПЛ установите оборудование не за счет клубов, а дальше – выбор за болельщиком.

Алексей Андронов, футбольный комментатор:

Мастерица разговоров ртом – Россия в миниатюре. Та, которая власть и государство, а не страна. Она бесконечно далека от людей, от их мыслей и желаний. Все эти деятели живут в другой России, где выдуманный ими народ, который они наделили теми качествами, которые хотят видеть у холопов – должен смотреть им в рот и аплодировать им по щелчку пальцев. Настоящей жизни они не знают, ибо не живут ею. И из-за затемненных стекол Ferrari Enzo этой жизни не видно. Я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам (с) Игорь Тальков.

Сергей Бурлаков, заместитель главы комитета Госдумы по спорту:

Знаю о негодовании многих болельщиков по этому поводу. На мой взгляд, электронная карта болельщика – это современная и цивилизованная вещь. Задача сделать систему допуска на объекты удобнее и безопаснее. Уверен, что все возмущения прекратятся, как только болельщики оформят паспорт, а потом будут пользоваться всеми удобствами этой системы.

Павел Пивоваров, генеральный директор «Динамо»:

Позиция клуба заключается в следующем: на «Динамо» ходит зритель, посещаемость растет. Мы хотим этот тренд продолжать, и сейчас у нас есть несколько месяцев, до марта 2023 года, чтобы посмотреть, как на других стадионах запускается система допуска по карте болельщика. Призываем наших болельщиков с пониманием отнестись к этой ситуации. Клуб будет делать все для того, чтобы путь нашего зрителя на стадион был максимально комфортен. Очень надеемся, что болельщики продолжат приходить на трибуны и поддерживать команду.

Александр Дюков, президент РФС :

Мы с болельщиками не ругались. Будет жаль, если бойкот поддержат болельщики и других клубов. Нашу позицию вы знаете: принят федеральный закон. Безусловно, в потере активной части болельщиков ничего хорошего нет. Это большая потеря – клубам важно сохранить фанатов. Но мы видим, что клубы делают ставку на привлечение семейной аудитории. Но еще раз: ситуация сейчас находится в динамике. Мы надеемся, что компромисс будет найден.

Андрей Канчельскис, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России:

Новый сезон РПЛ установит антирекорд посещаемости. И так у людей сложностей хватает, так еще и на стадионы теперь не попасть по-человечески. Идиотские решения губят наш футбол, который и без того в яме. Fan ID – это чума для всех любителей футбола. Сначала она поразит несколько стадионов, а потом доберется до каждой спортивной арены. Бред.

Григорий Иванов, президент «Урала»: