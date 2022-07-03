«Реал» намерен подписать новое соглашение с Бензема

«Реал» намерен сохранить нападающего Карима Бензема до 2024 года, это приоритет для «сливочных».
У футболистов «Реала» в контрактах часто есть пункт, по которому их договор с клубом автоматически продлевается на год в случае завоевания «Золотого мяча». Так было с Лукой Модричем, он взял эту награду в 2018 году, его контракт продлился до 2022 года. Если это прописано в договоре Бензема, то этот контракт продлится до 2024 года. Если такого пункта нет, то «Реал» будет вести переговоры с игроком.
В 2024 году «Реал» намерен воспользоваться возможностью выкупа нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда за 150 миллионов евро отступных. В нем «Реал» видит сменщика для Бензема.
Да и как бы это мерзко не звучало, но Карима выгодней сначала продлить на пару созонов, а уже потом в случае чего попытаться продать. Финансовая составляющая для современного футбола уже норма и ее не избежать.
Да и как бы это мерзко не звучало, но Карима выгодней сначала продлить на пару созонов, а уже потом в случае чего попытаться продать. Финансовая составляющая для современного футбола уже норма и ее не избежать.