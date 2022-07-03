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«Реал» намерен подписать новое соглашение с Бензема

03 июля 2022, 13:25

«Реал» намерен сохранить нападающего Карима Бензема до 2024 года, это приоритет для «сливочных».

У футболистов «Реала» в контрактах часто есть пункт, по которому их договор с клубом автоматически продлевается на год в случае завоевания «Золотого мяча». Так было с Лукой Модричем, он взял эту награду в 2018 году, его контракт продлился до 2022 года. Если это прописано в договоре Бензема, то этот контракт продлится до 2024 года. Если такого пункта нет, то «Реал» будет вести переговоры с игроком.

В 2024 году «Реал» намерен воспользоваться возможностью выкупа нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда за 150 миллионов евро отступных. В нем «Реал» видит сменщика для Бензема.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
03 июля в 22:31
Правильное решение. Карим Бензема лучший игрок сезона в мире!!!
112910415
112910415
03 июля в 20:30
ну да, от добра добра не ищут !
амурец
амурец
03 июля в 17:00
Конечно Бензема очень нужный для Реала
Шуnя771
Шуnя771
03 июля в 16:53
А почему и нет!?
Каримушка свое ремесло разумеет и на практике это доказывает с лихвой.
ДСА
ДСА
03 июля в 16:13
На него сейчас вся надежда.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 июля в 14:30
Это самое лучшее решение
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 14:28
Вот и славно
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 14:17
Реалу деваться некуда да и поможет Карим клубу.
AlanW 1
AlanW 1
03 июля в 14:11
Хоть он и не молодеет, но в прошедшем сезоне показал, что находится в отличной форме. Реалу выгодней продлить контракт с ним, чем тратить приличную сумму на другово нападающего.

Да и как бы это мерзко не звучало, но Карима выгодней сначала продлить на пару созонов, а уже потом в случае чего попытаться продать. Финансовая составляющая для современного футбола уже норма и ее не избежать.
d2mrp5twcfwj
d2mrp5twcfwj
03 июля в 14:01
Он ещё поможет
dok66
dok66
03 июля в 14:00
И это хорошо для Реала . У Бензема открылось второе дыхание , он сейчас на пике , и года два точно будет тащить Реал .
Juventus CR7
Juventus CR7
03 июля в 13:58
Бензема на данный момент ето 70 процентов успеха клуба. Во времена когда были Роналду, Бейл он был в итоге. Сейчас с уходом из его роль просто непоколебима. Он в етой команде сейчас является вожаком, лидером и игроком с огромным опытом в играх на высочайшем уровне. И во времена BBC он набрал очень огромную полезную информация , опыт. Который сейчас трансформирует в результат для команды и успехи соответственно.в результате чего он сейчас безоговорочный лидер Королевского клуба.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 13:38
Совершенно правильное решение. Удачи !
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 13:34
Бензема лучший в Реале !
shlomo2
shlomo2
03 июля в 13:32
А где сама статья????...:)))

Но если отталкиваться от заголовка, то... Года три - четыре назад сказал бы да зачем продлевать с деревянным Бензином, но сейчас это практический единственный кто тащит Реал. Как бы это глупо не звучало, но когда 8 лет играют на одного игрока ( я имею ввиду Рона), то потом трудно перестроится сразу. Бенз отличный нап, он уже начал под 6-8 ударов за матч делать, пошли голы, я промолчу если бы он бил по 10, как Рон, и ему ещё так создавали пространство. Понятно, что под 50 не забивал, но 30-40 делал бы. У Суареса это же получалось при Месси, Бенз я бы не сказал, что сильно хуже уругвайца. Думаю, что Реал все делает правильно и Бенз еще попылит на полк. УДАЧИ ему!
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 13:29
Правильное будет решение
STVA 1
STVA 1
03 июля в 13:28
Все правильно делают
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