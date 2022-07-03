«Реал» намерен подписать новое соглашение с Бензема

1656843957

03 июля 2022, 13:25

«Реал» намерен сохранить нападающего до 2024 года, это приоритет для «сливочных».

У футболистов «Реала» в контрактах часто есть пункт, по которому их договор с клубом автоматически продлевается на год в случае завоевания «Золотого мяча». Так было с , он взял эту награду в 2018 году, его контракт продлился до 2022 года. Если это прописано в договоре Бензема, то этот контракт продлится до 2024 года. Если такого пункта нет, то «Реал» будет вести переговоры с игроком.

В 2024 году «Реал» намерен воспользоваться возможностью выкупа нападающего «Манчестер Сити» за 150 миллионов евро отступных. В нем «Реал» видит сменщика для Бензема.