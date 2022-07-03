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На подписание Дибалы претендуют четыре топ-команды

03 июля 2022, 17:28

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

На подписание аргентинца претендуют четыре топ-клуба — это «Интер», «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Дибала находится в статусе свободного агента, поэтому может быть подписан бесплатно.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
03 июля в 20:27
На мой взгляд идеальным вариантом для Пауло Дибалы является Миланский Интер. По игровым качествам Дибала идеально подходит для футбола который ставит Симоне Индзаги. Плюс так же лига ему знакома и не будет нуждаться в адаптации.
Атлетико Мадрид тоже интереснвй вариант, правда Дибала не приввх парать, а у Диего все должны быть выносливыми и пахать от штрафной до штрафной
Арсена ну интересный вариант, просто з/п скорее всего не дадут такую, какую хочет игрок
МЮ...снова под Роналду?) Про МЮ пока ничего сказать не могу, сейчас непонятно что будет строить тен Хаг...
Сварожич
Сварожич
03 июля в 19:42
Выбор есть. Теперь угадать куда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 18:59
Пусть выберает Интер!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
03 июля в 18:07
Посмотрим где окажется.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 17:39
Интер и Манчестер Юнайтед предпочтительней смотрятся.
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