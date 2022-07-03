На подписание Дибалы претендуют четыре топ-команды

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03 июля 2022, 17:28

Бывший нападающий «Ювентуса» раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

На подписание аргентинца претендуют четыре топ-клуба — это «Интер», «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Дибала находится в статусе свободного агента, поэтому может быть подписан бесплатно.