На подписание Дибалы претендуют четыре топ-команды

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
На подписание аргентинца претендуют четыре топ-клуба — это «Интер», «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Дибала находится в статусе свободного агента, поэтому может быть подписан бесплатно.
Атлетико Мадрид тоже интереснвй вариант, правда Дибала не приввх парать, а у Диего все должны быть выносливыми и пахать от штрафной до штрафной
Арсена ну интересный вариант, просто з/п скорее всего не дадут такую, какую хочет игрок
МЮ...снова под Роналду?) Про МЮ пока ничего сказать не могу, сейчас непонятно что будет строить тен Хаг...
Атлетико Мадрид тоже интереснвй вариант, правда Дибала не приввх парать, а у Диего все должны быть выносливыми и пахать от штрафной до штрафной
Арсена ну интересный вариант, просто з/п скорее всего не дадут такую, какую хочет игрок
МЮ...снова под Роналду?) Про МЮ пока ничего сказать не могу, сейчас непонятно что будет строить тен Хаг...