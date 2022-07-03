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В «Црвене Звезде» оценили вероятность перехода Дзюбы

03 июля 2022, 14:57

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич оценил вероятность перехода в команду экс-игрока «Зенита» Артёма Дзюбы.

На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдёт в клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе из Турции.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 18:58
надо в ПФЛ поспрашивать
lobsterdam
lobsterdam
03 июля в 18:49
Дзюбинская агентура подогревает интерес к остывающему персонажу...
Hypnoz
Hypnoz
03 июля в 17:51
В Сочи пойдёт !
Никому не нужный лимитчик.
ZIBO rock
ZIBO rock
03 июля в 17:37
В «Црвене Звезде» оценили вероятность перехода Дзюбы!
Шуnя771
Шуnя771
03 июля в 16:37
Повеяло нафталином, броуновским порханием моли...))
hjlzuf
hjlzuf
03 июля в 16:34
Бедный Дзюба, никак не может пристроиться.
dok66
dok66 ответ David Young (раскрыть)
03 июля в 16:16
Вон оно чоооо. Как то не отследил .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 июля в 16:05
Шансы будут, если только Газпром доплатит ЦЗ много много денег, чтобы это недоразумение взяли.
нечитайло
нечитайло
03 июля в 15:55
Он где нибудь прописался?
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
03 июля в 15:49
Слава тебе Господи
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 15:47
Дзюба - полный ноль !
Kolenok
Kolenok
03 июля в 15:38
Развели канитель с зюбой,никому он не нужен.Вернется в зенит и будет капитаном,зам. Бакаев будет,остальные бразильцы.Команда мечта любого Ленинградца.
sv_1969
sv_1969
03 июля в 15:33
их и не было раньше! зачем им зашквар(((
leonid_spb58
leonid_spb58
03 июля в 15:23
спрос не успевает за предложением
David Young
David Young ответ dok66 (раскрыть)
03 июля в 15:02
Здравствуйте.

1. Раз в два часа теперь, касается комментариев в ветках (кроме страниц матчей) и первых комментариев в материалах.

2. Это обычный комментарий вместо комментария к ставке, поэтому очков для ставок за него нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 14:58
Шансы всегда есть...
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