В «Црвене Звезде» оценили вероятность перехода Дзюбы!

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич оценил вероятность перехода в команду экс-игрока «Зенита» Артёма Дзюбы.
На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдёт в клуб.
Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе из Турции.
Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич оценил вероятность перехода в команду экс-игрока «Зенита» Артёма Дзюбы.
На данный момент нет шансов, что Дзюба перейдёт в клуб.
Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе из Турции.
Никому не нужный лимитчик.
Никому не нужный лимитчик.
1. Раз в два часа теперь, касается комментариев в ветках (кроме страниц матчей) и первых комментариев в материалах.
2. Это обычный комментарий вместо комментария к ставке, поэтому очков для ставок за него нет.
1. Раз в два часа теперь, касается комментариев в ветках (кроме страниц матчей) и первых комментариев в материалах.
2. Это обычный комментарий вместо комментария к ставке, поэтому очков для ставок за него нет.