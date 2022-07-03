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Павлюченко — о матче ветеранов: «Будет битва»

03 июля 2022, 17:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча ветеранов «красно-белых» против ветеранов «Зенита», который состоится перед Суперкубком России.

С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад. (Смеется.) Но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии. Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие.

Будет ли этот матч принципиальным? Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, все закончится без драк. Главное, чтобы болельщики получили удовольствие. Прогноз? Для всех будет лучше — боевая ничья. Это классное событие.

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Все комментарии
leonid_spb58
leonid_spb58
04 июля в 11:00
хватит свои спартаковские привычки рекламировать-надрать зад(как это по спартаковски)
pomor45
pomor45
03 июля в 20:13
Он с удовольствием надрал бы зад Зениту, а Зенит ему всё остальное.
BDA81
BDA81
03 июля в 19:47
Он в Шпорах то не усердствовал тренеровками, а сейчас наверное вообще забыл что такое тренеровка)))
Свeтозар
Свeтозар
03 июля в 19:40
Много на себя берешь Роман
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 18:23
Сам Рома всегда был столбом как рукоблуд.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
03 июля в 18:22
Будет ничья и скорее по договорённости.
Шуnя771
Шуnя771
03 июля в 18:06
Этот сделал бы!
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 17:51
Языком все мастера молоть.
makkie
makkie
03 июля в 17:41
Да, Рома своё время наваливал Зениту )))

Жаль не сыграет. Он сейчас за любителей бегает и должен быть в отличной форме. Но в такой же форме Аленичев, Титов и Тихонов. Капец аборигенам ))
Ironigor
Ironigor
03 июля в 17:40
Было-бы неплохо !)
STVA 1
STVA 1
03 июля в 17:39
а потом по стаканчику
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