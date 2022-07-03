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Аршавин: «Мы благодарны „Црвене Звезде“ за сотрудничество»

03 июля 2022, 11:08

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о сотрудничестве клуба с «Црвеной Звездой».

Сотрудничество между нашими клубами началось еще в 2017 году — в основном оно ориентировано на развитие наших академий, наши юношеские команды постоянно участвуют в совместных турнирах, а тренеры обмениваются опытом на стажировках. И, конечно, идея регулярно проводить товарищеские матчи основными составами тоже прорабатывалась, но последнюю встречу главными командами мы провели лишь в 2018 году на сборах в Австрии. Сейчас опять появилась возможность, и мы благодарны нашим партнерам, что приняли наше приглашение сыграть в России.

При этом сотрудничество между клубами будет продолжено. Так что не исключено, что подобные встречи станут регулярными.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
03 июля в 15:11
Лишь бы партнерам от УЕФЫ за сотрудничество не досталось.
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 13:47
Сербия - дружественная страна, не то что эстония, литва, латвия, польша.
ОПС
ОПС
03 июля в 12:27
А вот это правильно. Спасибо Црвене Звезде.
ZIBO rock
ZIBO rock
03 июля в 11:58
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В прошедшем сезоне тренировались на Крестовском так как во всей Ленобласти не нашлось хорошего поля, зато сколько денег выкинули в Европу из России "безвозмездно, то есть даром" © Это за это сейчас звезду героя дают?!
David Young
David Young ответ aiz27 (раскрыть)
03 июля в 11:25
Здравствуйте. Это сделать не представляется возможным.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
03 июля в 11:19
Ну и хорошо.
Гость
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