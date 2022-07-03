Аршавин: «Мы благодарны „Црвене Звезде“ за сотрудничество»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о сотрудничестве клуба с «Црвеной Звездой».
Сотрудничество между нашими клубами началось еще в 2017 году — в основном оно ориентировано на развитие наших академий, наши юношеские команды постоянно участвуют в совместных турнирах, а тренеры обмениваются опытом на стажировках. И, конечно, идея регулярно проводить товарищеские матчи основными составами тоже прорабатывалась, но последнюю встречу главными командами мы провели лишь в 2018 году на сборах в Австрии. Сейчас опять появилась возможность, и мы благодарны нашим партнерам, что приняли наше приглашение сыграть в России.
При этом сотрудничество между клубами будет продолжено. Так что не исключено, что подобные встречи станут регулярными.
24.02.2022 - "Шальке" убрал логотип "Газпрома" со своей формы
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В прошедшем сезоне тренировались на Крестовском так как во всей Ленобласти не нашлось хорошего поля, зато сколько денег выкинули в Европу из России "безвозмездно, то есть даром" © Это за это сейчас звезду героя дают?!
24.02.2022 - "Шальке" убрал логотип "Газпрома" со своей формы
----------------------------------
В прошедшем сезоне тренировались на Крестовском так как во всей Ленобласти не нашлось хорошего поля, зато сколько денег выкинули в Европу из России "безвозмездно, то есть даром" © Это за это сейчас звезду героя дают?!