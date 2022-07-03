Пономарёв: «Уже нет того Жиркова, что был прежде»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слухи, что экс-футболист «Химок» может перейти в «Оренбург».

Пускай занимается тренерской деятельностью, если он хочет остаться в спорте. Если не хочет, то, может быть, у него есть какой-то бизнес, пусть им и занимается. Денег он заработал прилично. Уже нет того Жиркова, что был прежде. Но в своё время это был прекрасный игрок, очень хорошо выступал в роли полузащитника, а потом его зачем-то перевели в защиту. Зачем?

Сейчас же ему не стоит рисковать своим здоровьем и репутацией. Юре же уже под 40 лет! Да пусть поживет нормально, для себя, как говорится.