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Пономарёв: «Уже нет того Жиркова, что был прежде»

03 июля 2022, 15:40

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слухи, что экс-футболист «Химок» Юрий Жирков может перейти в «Оренбург».

Пускай занимается тренерской деятельностью, если он хочет остаться в спорте. Если не хочет, то, может быть, у него есть какой-то бизнес, пусть им и занимается. Денег он заработал прилично. Уже нет того Жиркова, что был прежде. Но в своё время это был прекрасный игрок, очень хорошо выступал в роли полузащитника, а потом его зачем-то перевели в защиту. Зачем?

Сейчас же ему не стоит рисковать своим здоровьем и репутацией. Юре же уже под 40 лет! Да пусть поживет нормально, для себя, как говорится.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 20:09
не надо ему с Иброй конкурировать ..
Союзник противников
Союзник противников
03 июля в 19:14
Возьми его помощником к себе и воспитай из него говоруна! А то за всю карьеру Юра больше пяти слов никому не сказал.Может получится???
zooveterinar
zooveterinar
03 июля в 17:25
Конечно не тот,ведь годы же,а что в плане игры так ,это его личное дело,а клуб в котором предстоит Юрию играть,должен сам смотреть кого берут,с кем подписывают контракт!!!
ckvm6baj5trn
ckvm6baj5trn
03 июля в 17:12
Вова!Ё Ты в его возрасте вообще ни какой. был и Есть
ZIBO rock
ZIBO rock
03 июля в 16:32
Он уже давно не тот!
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 16:21
Он сколько уже отдал ЦСКА, Зениту, сборной...
5p2tawmsbupu
5p2tawmsbupu
03 июля в 16:04
Годы берут своё?
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 15:41
Уже любитель одним словом.
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