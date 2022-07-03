Родригао: «Мои слова исказили. Болельщики нужны футболу»

Защитник «Сочи» Родригао объяснил свое заявление по поводу того, что футбол может обойтись без болельщиков.
Мне очень досадно, что произошло недопонимание. Вопрос был задан на английском, его переводили на испанский, а я отвечал на португальском. Переводчик исказил мои слова. Поддержка болельщиков очень важна. Они оказали мне поддержку, когда я получил серьезную травму. Один матч я даже провёл на фан-секторе. Я навсегда запомню эти эмоции.
На матче против «Пари НН» было не очень много болельщиков, однако их поддержка ощутима. Я благодарен им за это. Очень надеюсь, что на будущих матчах болельщиков будет больше. Без них футбол теряет смысл.
Ну это было понятно с самого начала, вряд-ли футболист будет говорить что фанаты не нужны, да и в каждой лиге есть такие переводчики которые переводят не правильно, куча курьёзов уже случалось из-за этих переводил которые выучили начальный уровень и решили работать переводчиками.
Ну а так что, Закон о Фан айди принят для того, чтобы все могли смотреть футбол не на стадионах а в кинотеатрах, так как они сейчас пустуют и простаивают. На матче Зенит - Спартак эта схема будет опробована, показ будет в 62 кинотеатрах.
Ну это было понятно с самого начала, вряд-ли футболист будет говорить что фанаты не нужны, да и в каждой лиге есть такие переводчики которые переводят не правильно, куча курьёзов уже случалось из-за этих переводил которые выучили начальный уровень и решили работать переводчиками.
Ну а так что, Закон о Фан айди принят для того, чтобы все могли смотреть футбол не на стадионах а в кинотеатрах, так как они сейчас пустуют и простаивают. На матче Зенит - Спартак эта схема будет опробована, показ будет в 62 кинотеатрах.