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Родригао: «Мои слова исказили. Болельщики нужны футболу»

03 июля 2022, 13:34

Защитник «Сочи» Родригао объяснил свое заявление по поводу того, что футбол может обойтись без болельщиков.

Мне очень досадно, что произошло недопонимание. Вопрос был задан на английском, его переводили на испанский, а я отвечал на португальском. Переводчик исказил мои слова. Поддержка болельщиков очень важна. Они оказали мне поддержку, когда я получил серьезную травму. Один матч я даже провёл на фан-секторе. Я навсегда запомню эти эмоции.

На матче против «Пари НН» было не очень много болельщиков, однако их поддержка ощутима. Я благодарен им за это. Очень надеюсь, что на будущих матчах болельщиков будет больше. Без них футбол теряет смысл.

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Все комментарии
112910415
112910415
03 июля в 20:23
да все поняли
КЭТиК
КЭТиК
03 июля в 16:15
Никто и не сомневался.
makkie
makkie
03 июля в 14:18
Интересно, хоть один игрок откажется от поддержки болельщиков?
Да нет таких!
shlomo
shlomo
03 июля в 14:02
А сейчас правильно перевели?...:)))

Ну это было понятно с самого начала, вряд-ли футболист будет говорить что фанаты не нужны, да и в каждой лиге есть такие переводчики которые переводят не правильно, куча курьёзов уже случалось из-за этих переводил которые выучили начальный уровень и решили работать переводчиками.

Ну а так что, Закон о Фан айди принят для того, чтобы все могли смотреть футбол не на стадионах а в кинотеатрах, так как они сейчас пустуют и простаивают. На матче Зенит - Спартак эта схема будет опробована, показ будет в 62 кинотеатрах.
89thjph7xstw
89thjph7xstw
03 июля в 13:57
все правильно, мы так и подумали, что что-то перепутали...
1 984
1 984
03 июля в 13:39
Глухой телефон.
Ironigor
Ironigor
03 июля в 13:38
Бывает и такое.
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