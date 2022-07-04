Олимпийский чемпион раскритиковал австралийский футбол

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04 июля 2022, 11:30

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт с досадой вспомнил свою попытку начать футбольную карьеру в Австралии.

Это было ошибкой. Уйдя из лёгкой атлетики, я не пожелал остаться в Европе из-за СМИ , поэтому уехал в Австралию, но местный уровень футбола оставлял желать лучшего. Мне нужно было остаться в Европе.

Болт установил в легкой атлетике ряд мировых рекордов, после завершения карьеры в 2017 году Болт захотел начать футбольную карьеру на профессиональном уровне. В 2018 году спортсмен прошел просмотр в австралийском «Сентрал Кост Маринерс», однако профессиональный контракт ему не предложили. После этого ямаец не смог договориться с мальтийским клубом «Валлетта».