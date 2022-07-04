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Олимпийский чемпион раскритиковал австралийский футбол

04 июля 2022, 11:30

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт с досадой вспомнил свою попытку начать футбольную карьеру в Австралии.

Это было ошибкой. Уйдя из лёгкой атлетики, я не пожелал остаться в Европе из-за СМИ, поэтому уехал в Австралию, но местный уровень футбола оставлял желать лучшего. Мне нужно было остаться в Европе.

Болт установил в легкой атлетике ряд мировых рекордов, после завершения карьеры в 2017 году Болт захотел начать футбольную карьеру на профессиональном уровне. В 2018 году спортсмен прошел просмотр в австралийском «Сентрал Кост Маринерс», однако профессиональный контракт ему не предложили. После этого ямаец не смог договориться с мальтийским клубом «Валлетта».

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
04 июля в 17:16
Непонятно, на что он рассчитывал в Европе? В лучшем случае, воду носить взяли бы в условную пятую лигу. Там люди играют всю жизнь с мячом, а этот такой пришел и уже метит в звезды.
Lewa2708
Lewa2708
04 июля в 15:56
Он не футболист, вообще, в дворовом футболе более высокого уровня футболисты)
zooveterinar
zooveterinar
04 июля в 13:33
Болт получил болт!!!
Бонжорно
Бонжорно
04 июля в 11:52
Болт в футболе добился примерно того же что Овечкин
Bensurr
Bensurr
04 июля в 11:40
Да Болт куда ты попер какой футбол?
Zenit_84
Zenit_84
04 июля в 11:34
Еще надо с мячом уметь играть, не только бегать
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