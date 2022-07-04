Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В ЦСКА сообщили, что Магнуссон может вернуться в клуб

04 июля 2022, 21:42

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что защитнику Хордуру Магнуссону предложили вернуться в московский клуб.

Магнуссону предложили вернуться? Это одна из опций. Почему решили к нему вернуться? Мы все видим текущие определённые сложности комплектования команды.

Магнуссон покинул армейский клуб в мае текущего года в связи с завершением срока действия контракта.

Все новости
«Зенит» дождался бразильцев, Шиманьски уехал в Голландию. Новые симптомы трансферной лихорадки РПЛ
22 июляАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
ОфициальноБеленов подписал контракт с «Рубином»
21 июля Фото
Официально«Локомотив» объявил о переходе Ивана Игнатьева
21 июля Фото
«Динамо» подпишет центрбека Роберто Фернандеса. Но пустота в защите по-прежнему пугает
21 июляМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии2
ОфициальноАргентинский полузащитник Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга»
20 июля Фото
Официально«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Баньяцем
20 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
05 июля в 09:11
Гениальная селекция у цска.
Как там говорили раньше, лучшая в России?)))
Будет забавно, если вернут Магнуссона - ещё и подъёмные ему и агенту придётся отвалить. Больше, видимо, никто из ЦЗ не горит желанием переходить в цска.
d1metras
d1metras
04 июля в 22:58
Как по мне.все иностранцы кто воспользовался опцией свалить из клуба - нужно выпроваживать и больше никогда не принимать в клуб..
ermak6848
ermak6848
04 июля в 22:25
Если вернётся - будет для фк ЦСКА Хорошо..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
04 июля в 22:23
Это ещё зачем?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 22:18
Надо искать своих ребят и на них делать ставки.
Alexnvr
Alexnvr
04 июля в 22:10, ред.
Он уже старенький. Тем более все исландцы друг друга знают. Могут переговариваться не выходя из хаты. Сын Сигурда(Сигурдссон) ушёл, сомневаюсь что сын Магнуса согласится вернуться)
Союзник противников
Союзник противников
04 июля в 21:51
Это вряд ли.Работать разучились.
нечитайло
нечитайло
04 июля в 21:49
Надо было сразу предлогать
протон
протон
04 июля в 21:45
Селекция работает! Нашли игрока в оборону!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 