В ЦСКА сообщили, что Магнуссон может вернуться в клуб

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что защитнику Хордуру Магнуссону предложили вернуться в московский клуб.
Магнуссону предложили вернуться? Это одна из опций. Почему решили к нему вернуться? Мы все видим текущие определённые сложности комплектования команды.
Магнуссон покинул армейский клуб в мае текущего года в связи с завершением срока действия контракта.
Как там говорили раньше, лучшая в России?)))
Будет забавно, если вернут Магнуссона - ещё и подъёмные ему и агенту придётся отвалить. Больше, видимо, никто из ЦЗ не горит желанием переходить в цска.
Как там говорили раньше, лучшая в России?)))
Будет забавно, если вернут Магнуссона - ещё и подъёмные ему и агенту придётся отвалить. Больше, видимо, никто из ЦЗ не горит желанием переходить в цска.