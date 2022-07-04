В ЦСКА сообщили, что Магнуссон может вернуться в клуб

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04 июля 2022, 21:42

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, что защитнику предложили вернуться в московский клуб.

Магнуссону предложили вернуться? Это одна из опций. Почему решили к нему вернуться? Мы все видим текущие определённые сложности комплектования команды.

Магнуссон покинул армейский клуб в мае текущего года в связи с завершением срока действия контракта.