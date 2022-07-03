Нападающий ЦСКА Гогричиани перешёл в «Балтику»

Нападающий ЦСКА Гоча Гогричиани стал игроком «Балтики».
Контракт с 22-летним форвардом подписан на 3 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
В прошлом сезоне Гогричиани выступал на правах аренды за «Текстильщик».
Нападающий ЦСКА Гоча Гогричиани стал игроком «Балтики».
Контракт с 22-летним форвардом подписан на 3 года (с возможностью продления на ещё один сезон).
В прошлом сезоне Гогричиани выступал на правах аренды за «Текстильщик».
Значит Гоча не того калибра))).
Значит Гоча не того калибра))).