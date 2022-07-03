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Нападающий ЦСКА Гогричиани перешёл в «Балтику»

03 июля 2022, 17:06

Нападающий ЦСКА Гоча Гогричиани стал игроком «Балтики».

Контракт с 22-летним форвардом подписан на 3 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

В прошлом сезоне Гогричиани выступал на правах аренды за «Текстильщик».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
03 июля в 19:13
От молодежи избавляемся, а "мертвый" старичок Заболотный по прежнему кому то нужен.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
03 июля в 18:00
И тебе Олег и внукам доброго здравия.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
03 июля в 17:27
Или стрелки не те) Вечера доброго патриарху футбола!)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
03 июля в 17:12
Команда ищет нападающего и одновременно отдаёт в аренду.
Значит Гоча не того калибра))).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 17:10
Хороший игрок,удачи ему!
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