Нападающий ЦСКА Гогричиани перешёл в «Балтику»

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03 июля 2022, 17:06

Нападающий ЦСКА стал игроком «Балтики».

Контракт с 22-летним форвардом подписан на 3 года (с возможностью продления на ещё один сезон).

В прошлом сезоне Гогричиани выступал на правах аренды за «Текстильщик».