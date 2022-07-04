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Гус Тиль перешёл в ПСВ

04 июля 2022, 13:12

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль перешёл в ПСВ. Речь идет о полноценном трансфере. В прошлом сезоне Тиль выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. В заявлении на сайте «красно-белых» сказано:

Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!

Ранее стала известна предполагаемая стоимость этого трансфера.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
04 июля в 21:14
Моё мнение это не Гус не подошёл Спартаку, а спартаковские тренеры не подошли Гусу. В Нидерландах тренеры имеют другие мозги и игрок находит свою игру.
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 19:11
Пусть идет, не сложилось в РПЛ, а так какие никакие деньжата ещё отжали!)
112910415
112910415
04 июля в 16:48
всего лучшего !
Roger Young
Roger Young
04 июля в 16:35
Удачи, классный игрок, жаль не в топ-5 чемпионатов
simon_3d
simon_3d ответ Bensurr (раскрыть)
04 июля в 16:04, ред.
В смысле не заиграет в Голландии? Ты его статистику за Фейеноорд посмотри, да и до Спартака он в АЗ успешно играл. Это Спартак из приличных игроков делает аутсайдеров, тут главное понять это и вовремя свалить. Тиль молодец, понял это и карьера стала налаживаться.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 15:15
Повезло парнише, теперь то заиграет !
Bensurr
Bensurr
04 июля в 15:09
Если в Рфпл не заиграл в Голландии точно не заиграет
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 14:39
Непонятно зачем его вообще покупали.
LOpp
LOpp
04 июля в 14:14
хоть какие-то деньги за него получили. Крал и Ларссон вообще бесплатно ушли
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ nikoladolgov (раскрыть)
04 июля в 14:12
причем здесь Федун???ситуация такова,что лучше так,чем бесплатно,уже в РПЛ примеров куча
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 14:11
Бизнес по - Федуновски - купить за 15 продать за 5 млн !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
04 июля в 14:08
Удачи в новом клубе.
A.S.A
A.S.A
04 июля в 13:49
Отличное приобретение для клууба из Эйндховена. Прошлый сезон Гус отлично отыграл за другой великий клуб Фейеноорд, и показал что парень в порядке и играть не разучился, жаль что не показал свой талант в Спартаке.
Удачи в ПСВ! Через пару сезонов перепродадут в топ чемпионат....
makkie
makkie
04 июля в 13:16
Удачи Гусу!

В родной среде заиграет.
Ну а Спартаку пора перестать выкидывать по 18 млн за игроков, которые не могут сходу дать результат. Гус был из таких. Хотя игрок по-своему полезный и продуктивный.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 13:15
Да и правильно.
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