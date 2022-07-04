Полузащитник «Спартака» Гус Тиль перешёл в ПСВ. Речь идет о полноценном трансфере. В прошлом сезоне Тиль выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. В заявлении на сайте «красно-белых» сказано:
Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!
Ранее стала известна предполагаемая стоимость этого трансфера.
Удачи в ПСВ! Через пару сезонов перепродадут в топ чемпионат....
Удачи в ПСВ! Через пару сезонов перепродадут в топ чемпионат....
В родной среде заиграет.
Ну а Спартаку пора перестать выкидывать по 18 млн за игроков, которые не могут сходу дать результат. Гус был из таких. Хотя игрок по-своему полезный и продуктивный.
В родной среде заиграет.
Ну а Спартаку пора перестать выкидывать по 18 млн за игроков, которые не могут сходу дать результат. Гус был из таких. Хотя игрок по-своему полезный и продуктивный.