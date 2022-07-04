Гус Тиль перешёл в ПСВ

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04 июля 2022, 13:12

Полузащитник «Спартака» перешёл в ПСВ . Речь идет о полноценном трансфере. В прошлом сезоне Тиль выступал за «Фейеноорд» на правах аренды. В заявлении на сайте «красно-белых» сказано:

Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!

Ранее стала известна предполагаемая стоимость этого трансфера.