«Спартак» потерял свыше ста миллионов евро. Тиль, Ларссон, Жиго и Крал могли принести деньги

1656869509

03 июля 2022, 20:31

А уходят бесплатно или за бесценок.

Гус Тиль

Потеряли: 15 млн евро.



Цорн хвастался, что убеждал Гуса всего сорок минут. Но голландца не стоило подписывать, можно было сэкономить рекордную в истории клуба сумму. В «Спартаке» попросту не было места для игрока позиции Гуса. Все 15 млн евро (по другим данным даже восемнадцать), не считая зарплаты, которые получил АЗ , нужно было сохранить на подписание футболистов, которые подходили главному тренеру. Другое дело, что у «красно-белых» наставники меняются так быстро, что человек с необычной ролью, как у Томаса Мюллера, может не заиграть с легкостью. Не виним Тиля, в «Фейеноорде» Гус снова был хорош. Но теперь хитрый ПСВ предлагает за голландца жалкую сумму. Покупатели пользуются слабым положением «Спартака» на переговорах, ведь Гус может приостановить контракт.

Самуэль Жиго

Потеряли: 11-15 млн евро.

Пару лет назад клубы из Франции серьезно интересовались Самуэлем. Готовы были платить достойные деньги. Но «Спартак» так вел себя на переговорах, будто получил согласие Жиго на продление контракта. Нужно объективно оценивать возможность удержать футболиста, а не жить в иллюзиях. Самуэль просился домой, у него были семейные проблемы. Стоило два года назад волевым решением попрощаться за солидные 11 млн евро, отдав игрока «Лиону». А затем найти достойную замену. Расходы на свой трансфер Жиго окупал на поле – играл прилично, но получили, подарив его «Марселю», всего 500 тысяч евро. Это смешная сумма, когда рынок оценивает игрока в 10 млн евро, а защитнику всего 28. Жиго может играть в футбол еще лет восемь.

Педро Роша

Потеряли: 12 млн евро.

Опять же, не считая зарплаты, которая у Педро не копеечная. Классический для «Спартака» случай. В 2017-м на волне чемпионской эйфории пытались заполучить Луана – к слову, тоже переоцененного игрока, который в «Гремио» не вырос, а пять лет назад оценивался в районе 20 млн евро. Отказ вингера можно назвать удачей для менеджеров «Спартака» — могли заплатить бразильцам еще больше. Но вот решение взять Педро Рошу, хотя не за ним прилетели, иначе как вредительством не назвать. Нельзя быть такими наивными. Карреру тоже стоит отругать – тренер должен был наложить вето на этот бесполезный трансфер. За время аренд левый вингер подешевел в шесть раз…

Джордан Ларссон

Потеряли: 10-15 млн евро.

Аккаунт клуба не равен сообществам с мемами или даже телевизионным каналам. Но «Спартак» «одолжил» идею у ребят из интернета, которую украли у них английские журналисты. Москвичи обозвали Ларссона «Агентом 007», намекая, что прошлый сезон сложился для шведа ужасно, без голов и ассистов. Поведение вингера могло быть другим, но еще год назад, когда стоимость значительно выросла, стоило прощаться. Пятнадцать миллионов евро – сумма мечты, но пока существует АПЛ , найти клуб для Джордана не составляло труда. Им интересовался «Вест Хэм», куда отправили за огромные деньги Влашича из ЦСКА . Даже «Боруссия» Д, где питают слабость к сыновьям футболистов, присматривалась. «Спартак» просчитался и потерял миллионы, ведь Ларссон пришел за четыре, а мог уехать за сумму в три раза выше.

Илья Кутепов

Потеряли: 7-10 млн евро.

Теперь центральный защитник ушел свободным агентом в «Торпедо». Но после чемпионства и игры на ЧМ -2018 было идеальное время, чтобы заработать. Тогда «Фулхэм» и «Лейпциг» интересовались парнем с высоким количеством перехватов. Кутепов грезил «Миланом» и Серией А, а представителям «Спартака» стоило вправить ему мозги и отправить в Англию. Причем после эйфории ЧМ могли выручить за игрока не пять миллионов, как оценивал его рынок, а вдвое больше денег. Видим такие сделки по защитникам из других стран постоянно.

Лукас Айртон

Потеряли: 7-10 млн евро.

Пару лет назад, когда Алекс Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед», скауты «Порту» обратили внимание на Айртона. «Спартак» не думал о расставании с человеком, которого только теперь в Бразилии обучают азам работы в защите. Но что выиграли в итоге футболист и московский клуб? Лукас мог выступать за сборную Бразилии, если бы перебрался в Португалию и поменял отношение к оборонительным обязанностям. А так получили приличного в атаке латераля, который не хочет больше играть в РПЛ . Аренда до конца календарного года, но бразилец не вернется. Особенно если заиграет во «Фламенго» и привлечет внимание Тите.

Роман Зобнин

Потеряли: 10-15 млн евро.

«Шальке» и «Рома» интересовались полузащитником, ведь тогда Роман играл шикарно. Зобнин удивлял объемом действий, универсальностью, а теперь может уйти из «Спартака» уже по причине проигранной конкуренции молодым хавбекам. Обидно, ведь Роману всего двадцать восемь лет. Но рыночная стоимость обвалилась в два раза. После серии травм желающих из топ-5 точно не будет. Это как с Кузяевым, который искал работу в Испании или Англии. Зобнину никто не предложит такой жирный личный контракт, как в «Спартаке». Соглашение до 2024 года, Роман может остаться, играть еще хуже, терять в цене и уйти свободным агентом, получив свои миллионы за место на скамейке.

Алекс Крал

Потеряли: 7 млн евро.

Проблема в том, что Крал не опорник с пасом, как Фернандо. А именно такой человек в итоге приживется в основе «Спартака» в дни новых частых побед. Алекс работал, как ему удобнее. Полузащитник не любил обороняться, не обеспечивал подстраховку ни одного из флангов. В итоге парень, за которого отвалили «Славии» 12 млн евро, отработал только пять миллионов. В «Вест Хэме» провалился, но будет искать себе клуб в топ-5. Как Эджуке с Сигурдссоном в ЦСКА , приостановил контракт с «красно-белыми». Его стоимость упадет еще сильнее. И раз «Спартак» не нашел чеху новый клуб – потеряет много денег даже с учетом заработанных 5 млн евро.

Такой разговор могли компенсировать трофеи – победа в РПЛ , но ее не было. Абаскаль ограничен в ресурсах еще и потому, что «Спартак» не получил достаточно денег от продаж, не запустил конвейер из классных легионеров. Москвичам не доверяют судьбу сильные аргентинцы и бразильцы, их не выберет в первую очередь сербский или чилийский защитник. Команду строят заново, но куда проще было это сделать с солидным трансферным бюджетом. Даже многочисленные свободные агенты – Песьяков, Макеев, Попов, Еременко, Боккетти, Ташаев, Гулиев, Бакаев, Мельгарехо, Мирзов (только на этой сделке потеряли 4 млн евро), напоминают, что в футболистов вкладывались без компенсации.

Но миллион тут, миллион там – вот деньги на нового центрального защитника. «Спартак» фривольно относился к поискам новичков, хаотично менял курс развития и уж точно не мастер продаж, как «Бенфика» или «Порту».