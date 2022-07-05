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Экс-тренер молодёжки «Ростова»: «Карпин — истинный профессионал»

05 июля 2022, 00:22

Бывший главный тренер молодежной команды «Ростова» Олег Сальников рассказал о профессионализме главного тренера ростовчан Валерия Карпина.

Валерий Георгиевич — истинный профессионал, который держит себя в форме во всех смыслах. Он — лицо клуба. Возьмем даже питание. Оно настолько правильное и выверенное, что футболист в течение дня получает определенное количество калорий. Ни больше, ни меньше. Как следствие, хорошая производительность на тренировках и в играх. Это профессиональное отношение, ведь когда на поле две равные команды, маленькие нюансы делают разницу, в том числе и питание.

Недавно «Ростов» продлил соглашение с Карпиным до 2026 года.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
05 июля в 00:32
Никто не сомневается в его профессионализме .
Он главный тренер Ростова и сборной России !
Удачи тебе Валера !
Гость
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