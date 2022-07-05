Экс-тренер молодёжки «Ростова»: «Карпин — истинный профессионал»

Бывший главный тренер молодежной команды «Ростова» рассказал о профессионализме главного тренера ростовчан .

Валерий Георгиевич — истинный профессионал, который держит себя в форме во всех смыслах. Он — лицо клуба. Возьмем даже питание. Оно настолько правильное и выверенное, что футболист в течение дня получает определенное количество калорий. Ни больше, ни меньше. Как следствие, хорошая производительность на тренировках и в играх. Это профессиональное отношение, ведь когда на поле две равные команды, маленькие нюансы делают разницу, в том числе и питание.