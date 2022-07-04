Кузнецов: «Уход Бийола для ЦСКА весомая потеря»

Бывший футболист ЦСКА высказался по поводу слухов о возможном переходе игрока «армейцев» в клуб из Серии А.

Это престижный переход для Бийола и хороший вариант продолжения карьеры, а для ЦСКА весомая потеря. И так много народу ушло, а тут ещё Бийол уходит – игрок, который не только адаптировался к России, но и играл постоянно в составе. На его место необходима замена. Мы видели по предсезонному турниру и конкретно по матчу против «Зенита», что у ЦСКА огромные проблемы с комплектованием состава. Ушёл Марио, нашли на его место серба Гайича.