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Кузнецов: «Уход Бийола для ЦСКА весомая потеря»

04 июля 2022, 16:17

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по поводу слухов о возможном переходе игрока «армейцев» Яки Бийола в клуб из Серии А.

Это престижный переход для Бийола и хороший вариант продолжения карьеры, а для ЦСКА весомая потеря. И так много народу ушло, а тут ещё Бийол уходит – игрок, который не только адаптировался к России, но и играл постоянно в составе. На его место необходима замена. Мы видели по предсезонному турниру и конкретно по матчу против «Зенита», что у ЦСКА огромные проблемы с комплектованием состава. Ушёл Марио, нашли на его место серба Гайича.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
04 июля в 19:41
У армейцев совсем крах
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 17:49
В прошлом сезоне Бийол неплохо отработал, поэтому не совсем согласен с Кузнецовым.
SHMEL
SHMEL
04 июля в 17:38
Незаменимых не бывает, хотя очень обидно терять молодого сильного игрока.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
04 июля в 17:36
ряды редеют, игроки играют, комментируют комментаторы)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 июля в 17:34
Этот хотя бы по человечески уходит, а не как некоторые, насрав исподтишка...
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июля в 16:44
Ряды армейцев редеют быстрее, чем пополняются.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 16:41
Согласен с ним,это большая потеря!
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