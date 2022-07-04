Мостовой — об уходе легионеров из ЦСКА: «Никакой катастрофы нет»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об отъезде легионеров из ЦСКА и РПЛ.
Никакой катастрофы нет. Потихоньку уходят иностранцы. Играли с «Зенитом». Да, «Зенит» разнёс их, ну а что делать. Сейчас из «Зенита» убери иностранцев, и будет то же самое. В «Краснодаре» убрали легионеров, я не понимал, где «Краснодар», где «Ростов», где ещё кто-то.
Если у нас Нобоа в 38 лет становится лучшим заслуженно, то что говорить. А он ещё года два-три будет играть и будет лучшим. Для ЦСКА это был бы отличный игрок. Это уровень нашего чемпионата.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 июня в 11:17
Только в спартаке может такое происходить.
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Передайте ему если увидите что Мозес уже на тренировке!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 июня в 11:17
Только в спартаке может такое происходить.
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Передайте ему если увидите что Мозес уже на тренировке!)))
Всем Добра !
Всем Добра !
Переживём.
Переживём.
https://youtu.be/ALI4TL3yK00