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Мостовой — об уходе легионеров из ЦСКА: «Никакой катастрофы нет»

04 июля 2022, 18:06

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об отъезде легионеров из ЦСКА и РПЛ.

Никакой катастрофы нет. Потихоньку уходят иностранцы. Играли с «Зенитом». Да, «Зенит» разнёс их, ну а что делать. Сейчас из «Зенита» убери иностранцев, и будет то же самое. В «Краснодаре» убрали легионеров, я не понимал, где «Краснодар», где «Ростов», где ещё кто-то.

Если у нас Нобоа в 38 лет становится лучшим заслуженно, то что говорить. А он ещё года два-три будет играть и будет лучшим. Для ЦСКА это был бы отличный игрок. Это уровень нашего чемпионата.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
04 июля в 19:34
Своих можно найти хороших,если поездить по стране.
ycyp7u8yya5d
ycyp7u8yya5d
04 июля в 19:29
все правильно сказал, еще бы прекратить грабеж футболистов было бы вообще отлично...
Capral
Capral
04 июля в 19:02
Было бы правильно- всех наёмников из всех российских команд отчислить и играть только своими игроками. Это- было бы справедливо. Но, если одни теряют, а другие приобретают- это неправильно и не по-спортивному.
dadrail
dadrail
04 июля в 18:44
Катастрофы нет, но осадочек неприятный
ZIBO rock
ZIBO rock
04 июля в 18:37, ред.
А где один чел со своей фразой:
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 июня в 11:17
Только в спартаке может такое происходить.
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Передайте ему если увидите что Мозес уже на тренировке!)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 июля в 18:32
))) Мостовой говорит об отсутствии катастрофы внутри неё самой.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 18:29
Ничего страшного не произошло. Пусть все бегут. Хоть нашей молодёжи наконец-то будет дан шанс и увеличится настоящая, живая конкуренция . А то приходится лавки полировать и ждать своего момента, пока кто-то из дорогостоящих легионеров не получит травму или случится какой-то конфуз. Заодно и финансовая нагрузка на клубы из-за огромных зарплат и без того в такой сложный момент , у клубов ощутимо снизится . Так что в этой ситуации тоже есть огромные плюсы и нужно ими пользоваться. Как-то так.
Всем Добра !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
04 июля в 18:27
Согласен, катастрофы нет, а не приятный осадок остался.
Переживём.
Naherger
Naherger
04 июля в 18:10
Не нужен нам нобоа. Если уж 41ться,то дайте своим поиграть сезон.а там уже решайте,кто тянет,кто нет и усиляйте нужные позиции
Futurista
Futurista
04 июля в 18:10
Царек зажигает)...

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