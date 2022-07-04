Мостовой — об уходе легионеров из ЦСКА: «Никакой катастрофы нет»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об отъезде легионеров из ЦСКА и РПЛ .

Никакой катастрофы нет. Потихоньку уходят иностранцы. Играли с «Зенитом». Да, «Зенит» разнёс их, ну а что делать. Сейчас из «Зенита» убери иностранцев, и будет то же самое. В «Краснодаре» убрали легионеров, я не понимал, где «Краснодар», где «Ростов», где ещё кто-то.