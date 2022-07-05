Галактионов прокомментировал победу «Пари НН» над ЦСКА

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер.

Много раз говорил, что это подготовка к началу сезона. Решаем задачи с точки зрения организации и реализации. Очень надеюсь, что игроки схватывают эти задачи. Игра это показывает. Но у нас нет эйфории после этой победы, потому что еще очень много компонентов, которые надо улучшать. Сейчас главное не разрушить ось, а улучшить. Сделать шаг вперед. Основной костяк есть. Вокруг него ребята, которые создают конкуренцию по составу. Они выходят и придают определенную свежесть. Просмотр идет, он не прекращается. Мы практически работаем без выходных. С точки зрения линий — мы наигрываем определенные связи. Средняя линия у нас уже вырисовывается. Мы смотрим. Смотрим на прессинг, перестраиваемся во время игры.