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Галактионов прокомментировал победу «Пари НН» над ЦСКА

05 июля 2022, 01:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер.

Много раз говорил, что это подготовка к началу сезона. Решаем задачи с точки зрения организации и реализации. Очень надеюсь, что игроки схватывают эти задачи. Игра это показывает. Но у нас нет эйфории после этой победы, потому что еще очень много компонентов, которые надо улучшать. Сейчас главное не разрушить ось, а улучшить. Сделать шаг вперед. Основной костяк есть. Вокруг него ребята, которые создают конкуренцию по составу. Они выходят и придают определенную свежесть. Просмотр идет, он не прекращается. Мы практически работаем без выходных. С точки зрения линий — мы наигрываем определенные связи. Средняя линия у нас уже вырисовывается. Мы смотрим. Смотрим на прессинг, перестраиваемся во время игры.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 02:04
Товарняк он для того и нужен, чтоб кого то проверить, что то наиграть, результат второстепенен.
7uqx4ye4b6m8
7uqx4ye4b6m8
05 июля в 01:58
Это его мнение
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