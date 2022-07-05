Чалов рассказал об ощущениях от возвращения в ЦСКА

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05 июля 2022, 01:16

Нападающий ЦСКА поделился впечатлениями от возвращения в московский клуб.

Полгода футболист провел в аренде в швейцарском «Базеле», летом он вернулся и сыграл первый матч за клуб против «Пари НН» (0:2).