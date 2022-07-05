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Чалов рассказал об ощущениях от возвращения в ЦСКА

05 июля 2022, 01:16

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от возвращения в московский клуб.

Полгода футболист провел в аренде в швейцарском «Базеле», летом он вернулся и сыграл первый матч за клуб против «Пари НН» (0:2).

Отличные ощущения после возвращения в ЦСКА. Чувствую себя хорошо. Болельщики приняли тепло, атмосфера потрясающая.

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ЦСКА  Чалов Фёдор
Источник: tass.ru
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Все комментарии
makkie
makkie
05 июля в 09:09
Лукавит!
Явно хотел остаться в Базеле, а не возвращаться в цска с непонятными перспективами.
112910415
112910415
05 июля в 07:22
э, нет ...
отличных ощущений Чалова болельщикам мало !
какие-то приличные результаты ещё нужны
q65apr9bpwud
q65apr9bpwud
05 июля в 04:36
Что то быстро закончилась иностранная карьера...
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 02:08
Твои личные ощущения мало кому интересны. Главное , чтобы у болельщиков было ощущение в твоей полезности.
протон
протон
05 июля в 01:29
Федь, все хорошо. Больше тебя не будут беспокоить длительные пересадки через Стамбул. Ты дома.
Гость
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