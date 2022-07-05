Чалов рассказал об ощущениях от возвращения в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями от возвращения в московский клуб.
Полгода футболист провел в аренде в швейцарском «Базеле», летом он вернулся и сыграл первый матч за клуб против «Пари НН» (0:2).
Отличные ощущения после возвращения в ЦСКА. Чувствую себя хорошо. Болельщики приняли тепло, атмосфера потрясающая.
Явно хотел остаться в Базеле, а не возвращаться в цска с непонятными перспективами.
Явно хотел остаться в Базеле, а не возвращаться в цска с непонятными перспективами.
отличных ощущений Чалова болельщикам мало !
какие-то приличные результаты ещё нужны
отличных ощущений Чалова болельщикам мало !
какие-то приличные результаты ещё нужны