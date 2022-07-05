Паулу Барбоза: «Дзюба не останется без работы»

Агент Паулу Барбоза высказался о будущем , который остался без клуба после завершения контракта с «Зенитом». У форварда появлялись варианты в Турции, но он на данный момент никуда не перешёл.

Я не знаю, что просит Артем по зарплате, это его личное дело. С другой стороны, рынок начинает работать только сейчас, есть еще много времени. Не все вопросы решаются так быстро, как хотелось бы, но впереди много недель. Плюс Дзюба находится в статусе свободного агента, он может быть заявлен намного позже. Нужно просто ждать, время покажет. Без сомнений, он не останется без работы, это отличный нападающий, который может играть хорошо и в России, и за рубежом. Наверное, скоро вопрос решится.