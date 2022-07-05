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Паулу Барбоза: «Дзюба не останется без работы»

05 июля 2022, 07:49

Агент Паулу Барбоза высказался о будущем Артема Дзюбы, который остался без клуба после завершения контракта с «Зенитом». У форварда появлялись варианты в Турции, но он на данный момент никуда не перешёл.

Я не знаю, что просит Артем по зарплате, это его личное дело. С другой стороны, рынок начинает работать только сейчас, есть еще много времени. Не все вопросы решаются так быстро, как хотелось бы, но впереди много недель. Плюс Дзюба находится в статусе свободного агента, он может быть заявлен намного позже. Нужно просто ждать, время покажет. Без сомнений, он не останется без работы, это отличный нападающий, который может играть хорошо и в России, и за рубежом. Наверное, скоро вопрос решится.

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Все комментарии
протон
протон
05 июля в 15:38
Что то не вижу выстроившись очередь за ним.
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 11:47
Если даже в Ференцварош не прошел... Безработный, однозначно...
ZIBO rock
ZIBO rock
05 июля в 11:46
Доставая писю — осторожен будь.
Лишнее движенье — к онанизму путь!
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:09
Наши руки-не для скуки,
ноги же не для ходьбы,
дайте заработать,суки,
ну хотя бы для едЬбы...
Gahi
Gahi
05 июля в 10:06
Ну что это за агент который не знает что может просить Дзюба в этой ситуации. Тем более когда вопросы решаются быстро, а Дзюба и так всё делает быстро.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
05 июля в 09:56, ред.
Да я уверен, что на него и сейчас спрос ого-го. Так и звонят, "Здравствуйте, это вебкам-студия "Территория без женщин", слышали, вы позиционируете себя как голубой лев, такие нам и нужны, пойдете к нам работать?"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 09:19
Либо на некоторых студия потребуется стриптизер в возрасте
ОПС
ОПС
05 июля в 08:41
Работа останется без него.
sir_Alex
sir_Alex
05 июля в 08:20
В Казахстан можно попробовать)))
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 08:20
Значит в видео салонах скоро появятся новые серии с Дзюбой?!?
112910415
112910415
05 июля в 08:14
да он и работает, несомненно
но теперь не публично
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
05 июля в 08:11
Ну он вообще работяга - всё прям в руках горит!
shlomo2
shlomo2
05 июля в 08:06
Работы в нашей стране хватит на всех
z4dmm5g2vhmp
z4dmm5g2vhmp
05 июля в 07:56
Видели на видео работу, без которой он не останется
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