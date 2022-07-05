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Губерниев: «Если бы я играл в футбол, Сутормин подо мной сидел бы на лавке»

05 июля 2022, 03:49

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина о «Спартаке».

Сутормин не считает московский «Спартак» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионский титул.

Если бы я был футболистом, то у Сутормина не было бы шансов играть в основном составе. Это называется ткнуть пальцем в небо. Рассудит чемпионат.

Мне 47, если бы я сейчас играл в футбол, то Сутормин подо мной сидел бы на лавке. Сейчас разговор в пользу бедных: кто кому конкурент, кто кому не конкурент.

На месте Сутормина я бы задумался, потому что я играю в футбол лучше, чем он. Алексей бы сидел на лавке, а 47-летний играл бы в основе.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ VALMUR (раскрыть)
05 июля в 13:04
Это специалист по г..ну.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 июля в 12:22
футболистов тоже)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 11:55
Ненормальных людей везде хватает...
Просто у комментаторов заметней....
Они говорят...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
05 июля в 11:38
Если да кабы ума на более не хватает
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 11:28, ред.
При всей "оригинальности" высказываний Дмитрия Губерниева, здесь возникает стойкое желание занять сторону биатлониста... Почему? Ответ прост - кубковые игры, в большинстве своем, непредсказуемы. Есть масса примеров когда команда по каким либо показателям уступает сопернику, а на поле устраивает трепку "сильнейшим". Это первое. Второе, для столь категоричного утверждения, надо иметь как бы моральное право, в данном случае обоснованное статусом игрока... При всем уважении к Сутормину, есть нелегкое опасение, что не для всех он бесспорный, футбольный авторитет.
Обычно такие высказывания играют на руку соперника - злят и вызывают огромнейшее желание наказать.
Не будем раздавать предсказания, а пожелаем обеим командам отыграть матч без травм и пусть победит сильнейший!
VALMUR
VALMUR
05 июля в 11:21
Губерниев ... а кто это ?
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:10
Поэтому ты трудишься языком,а Картонка-на поле.Даже супермячи ЦСКА забивает.
Знатог
Знатог
05 июля в 10:55
пОнятнО, Сутормин сидел бы на лавке а на нём сидел бы Губерниев. Так значит Губер тоже был бы на лавке.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
05 июля в 10:23
Как меня не бесит Губа, должен согласиться, что, когда лимитное тело типа Сутормина так балаболит, это выглядит как испанский стыд/кринж. По уровню он среди бразильцев зенитовских как инвалид выглядит, а рассуждает, как будто он (или вообще какой-нибудь россиянин) тащит клуб.
xajaks
xajaks
05 июля в 09:59
Этого дурачка минут на пять может хвитит, жрать надо меньше
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 июля в 09:57
Тут всё просто: два дурака на мосту не разошлись...
sv_1969
sv_1969
05 июля в 09:53
Губу терпеть не люблю но он прав что пятидесятысячному сутормину лучше помолчать ! А вот то что он лучше играет в футбол это п-ж!
112910415
112910415
05 июля в 07:12
ради хайпа готов на всё !
посему его конкретные слова не имеют значения
Robinson
Robinson
05 июля в 07:03
Не перевариваю Губерниева, но в этом с ним соглашусь.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ hjlzuf (раскрыть)
05 июля в 06:59
Сколько стоит Леха и так все знают.
hjlzuf
hjlzuf
05 июля в 06:55
Время покажет, кто чего стоит.
Ironigor
Ironigor
05 июля в 06:53
Ты обыкновенный балабол 47 летний !)
виктор бочарников
виктор бочарников
05 июля в 06:46
Сильно,но все это рассуждения из разряда " если бы у бабушки был член, то она была бы дедушкой ". Но в одном он прав футболист должен больше играть и меньше болтать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
05 июля в 06:14
Бред несёт какой-то
Байкал-38
Байкал-38
05 июля в 05:23
Место Губернива под лавкой и шконкой.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 05:18
Ничего себе Дима отмочил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июля в 04:39
Не стал он ещё игроком
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 04:37
Не Сутормину болтать
Zenit_84
Zenit_84
05 июля в 04:25
Балабол еще тот Губерниев
Евгений Быстров
Евгений Быстров
05 июля в 04:25
Забористая трава у Димы.
q46yjbjm7nyw
q46yjbjm7nyw
05 июля в 04:21
Должен губошлёп всё-таки когда-нибудь выхватить в свой наглый таблоид
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