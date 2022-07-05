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Орлов: «Как личность Дзюба достаточно примитивен»

05 июля 2022, 02:29

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к экс-нападающему «Зенита» Артему Дзюбе как к человеку.

Не хочу встречаться с Дзюбой. А зачем? Как личность он мне не очень интересен — пусть не обижается. Как личность он достаточно примитивен. То, что он читает, какие фильмы смотрит — для возраста 33 лет. Ну, вы меня понимаете. А он ведь мир для себя открывает, потому что просуществовал в этой коробке футбольной команды в некоторой изоляции — это часто бывает. Как в песочнице игроки там находятся и не замечают, какая жизнь вокруг. Поэтому он мне не интересен — как личность. Я даже ни разу не брал у него интервью — не хотел. Для меня он не интересен, но понятен.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
05 июля в 13:28
Дзю, ты классный и живой! Не слушай этих недалёких мухоморов.
sir_Alex
sir_Alex
05 июля в 13:08
Маразм крепчал. Сдаёт Гена Птицын.
cska1948
cska1948
05 июля в 10:49
Ну не интересен тебе Дзюба и что? Разве это повод кричать об этом на весь Белый Свет?
makkie
makkie
05 июля в 09:08
Полетели камни в спину ушедшим.
112910415
112910415
05 июля в 07:16
не надо его рассматривать вблизи и внимательно !
смысла нет, а опасности имеются
rqchyr9928sk
rqchyr9928sk
05 июля в 06:12
Гена и Тёма очень органично смотрелись бы в роли Паниковского и Балаганова
ABir
ABir
05 июля в 05:50
Где-то Артём похоже обидел Гену, может комментаришкой назвал
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 05:22
От любви до ненависти - один шаг. Ведь совсем недавно Гена восторгался Дзюбой.
ОПС
ОПС
05 июля в 04:17
Что есть, то есть.
Asper
Asper
05 июля в 03:00
А Дзюба прям хочет встретиться?
С хрена ли такие заявления, зачем, почему? Некрасиво
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
05 июля в 02:55, ред.
Дружище ты прав. Ведь именно Орлов топил за Дзюбу когда тот забивал, помню его выкрики когда он забивал якобы вот он лучший форвард, ну лицемерие на лицо взрослого человека.
Как может проф. комментатор оценивать человека его личность на публику в таком свете?
Геннадий, конечно, чересчур мстительный дядька. Как его задела фраза Дзю про флюгер, что Гена уже года 3 в каждом вью проходится по нему
Ironigor
Ironigor
05 июля в 02:42
Ну вот опять началось. Зачем пожилому человеку вообще себе позволять такие высказывания. Можно было намного дилекатнее выразить своё отношение к человеку к которму ты испытываешь то или иное мнение.
fkaeut4muk74
fkaeut4muk74
05 июля в 02:36
Граф Орлофф опять на стакане
Гость
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