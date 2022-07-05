Орлов: «Как личность Дзюба достаточно примитивен»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как относится к экс-нападающему «Зенита» как к человеку.

Не хочу встречаться с Дзюбой. А зачем? Как личность он мне не очень интересен — пусть не обижается. Как личность он достаточно примитивен. То, что он читает, какие фильмы смотрит — для возраста 33 лет. Ну, вы меня понимаете. А он ведь мир для себя открывает, потому что просуществовал в этой коробке футбольной команды в некоторой изоляции — это часто бывает. Как в песочнице игроки там находятся и не замечают, какая жизнь вокруг. Поэтому он мне не интересен — как личность. Я даже ни разу не брал у него интервью — не хотел. Для меня он не интересен, но понятен.