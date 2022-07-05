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Ткаченко сообщил, что к Бакаеву был интерес в Италии и Испании

05 июля 2022, 07:55

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко рассказал об интересе клубов из Испании и Италии к бывшему полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву, который в итоге в качестве свободного агента перешёл в «Зенит».

В Италии был интерес к Бакаеву. И в Испании тоже. Но все по понятным причинам затормозилось. Возникла стена — мы ее быстро увидели. В тот момент я бы назвал это резким фактором отмены русского футбола. Отстранение от еврокубков, дисквалификация сборной, отмена трансляций лучших лиг мира, ну и невозможность трансферов. Если бы не известные события в мире, которые поставили многие процессы на паузу, мы бы, скорее всего, сумели это сделать. Но на сегодняшний день это выглядело невозможным.

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Все комментарии
протон
протон
05 июля в 15:37
Просто в Италии и Испании Бакаеву никогда не положили такую зарплату как в Зените
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:07
И в Папуа Новой Гвинее тоже.
Бубнин
Бубнин
05 июля в 10:56
Да, вполне мог быть какой-то звонок флорентийца Кокорина с предложением отдохнуть в Испании.
Ironigor
Ironigor
05 июля в 09:56
Оставьте эти пустые разговоры ни о чём.
shlomo
shlomo
05 июля в 08:03
Интерес это хорошо, но итог получился другим
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