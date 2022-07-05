Ткаченко сообщил, что к Бакаеву был интерес в Италии и Испании

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко рассказал об интересе клубов из Испании и Италии к бывшему полузащитнику «Спартака» , который в итоге в качестве свободного агента перешёл в «Зенит».

В Италии был интерес к Бакаеву. И в Испании тоже. Но все по понятным причинам затормозилось. Возникла стена — мы ее быстро увидели. В тот момент я бы назвал это резким фактором отмены русского футбола. Отстранение от еврокубков, дисквалификация сборной, отмена трансляций лучших лиг мира, ну и невозможность трансферов. Если бы не известные события в мире, которые поставили многие процессы на паузу, мы бы, скорее всего, сумели это сделать. Но на сегодняшний день это выглядело невозможным.