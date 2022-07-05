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Николсон не сможет сыграть полный матч против «Зенита»

05 июля 2022, 09:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о готовности своего клиента к матчу Суперкубка России против «Зенита».

Это должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЧиП (раскрыть)
05 июля в 12:52, ред.
Ну об этом официальные лица Спартака говорили.
Зеленов, в частности.
Непонятки были только с Мозесом, а Мартинса и Николсона ждали как раз на этой неделе. Всё нормально.
ЧиП
ЧиП ответ makkie (раскрыть)
05 июля в 12:19
Информацией по продлению отпуска не владею
makkie
makkie ответ ЧиП (раскрыть)
05 июля в 11:56
С каким таким отношением?
Николсон две недели после завершения сезона играл за сборную Ямайки, поэтому и отпуск ему продлили. Аналогично и по Мартинсу.
А вот Мозес в сборную не ездил, его возвращение с опозданием по факту является нарушением.
ЧиП
ЧиП
05 июля в 11:10
С таким отношением к делу пусть лавку полирует
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 июля в 11:06
Спасибо ,что хоть вернулись !
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:06
Словом,"под премиальные".Или "погребальные",что скорее всего.
makkie
makkie
05 июля в 10:56
Говорили, что Шамар и Мартинс не сыграют против Зенита. Участие Мозеса тоже, само-собой под вопросом.

Поэтому будем обходиться обоймой из россиян + Промесом и Рыбусом. Кофрие в расчёт не беру, поскольку это не игрок основы.
112910415
112910415
05 июля в 10:43
не надо на последние !
в концовка выпускают напа, когда плохи дела ...
Zenit_84
Zenit_84
05 июля в 10:16
Достачно 10 минут
shlomo
shlomo
05 июля в 10:03
Посмотрим на него хотя бы 10 минут...:)
a79gntdxbu7x
a79gntdxbu7x
05 июля в 09:59
Очень жаль
Гость
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