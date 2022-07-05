Николсон не сможет сыграть полный матч против «Зенита»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» , высказался о готовности своего клиента к матчу Суперкубка России против «Зенита».

Это должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут.