Николсон не сможет сыграть полный матч против «Зенита»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о готовности своего клиента к матчу Суперкубка России против «Зенита».
Это должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут.
Зеленов, в частности.
Непонятки были только с Мозесом, а Мартинса и Николсона ждали как раз на этой неделе. Всё нормально.
Зеленов, в частности.
Непонятки были только с Мозесом, а Мартинса и Николсона ждали как раз на этой неделе. Всё нормально.
Николсон две недели после завершения сезона играл за сборную Ямайки, поэтому и отпуск ему продлили. Аналогично и по Мартинсу.
А вот Мозес в сборную не ездил, его возвращение с опозданием по факту является нарушением.
Николсон две недели после завершения сезона играл за сборную Ямайки, поэтому и отпуск ему продлили. Аналогично и по Мартинсу.
А вот Мозес в сборную не ездил, его возвращение с опозданием по факту является нарушением.
Поэтому будем обходиться обоймой из россиян + Промесом и Рыбусом. Кофрие в расчёт не беру, поскольку это не игрок основы.
Поэтому будем обходиться обоймой из россиян + Промесом и Рыбусом. Кофрие в расчёт не беру, поскольку это не игрок основы.
в концовка выпускают напа, когда плохи дела ...
в концовка выпускают напа, когда плохи дела ...