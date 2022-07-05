В «Зените» отреагировали на слухи о возможном уходе Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Вендел может покинуть питерский клуб этим летом.
Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом.
По данным СМИ, на подписание Вендела претендуют «Фламенго», «Наполи» и «Эвертон».
Если сумма дополнительных коврижек за неуход превышает обещанную сумму коврижек в новом клубе - уход невозможен...
Если риски непопадания в состав в новом клубе высоки и оплата пребывания там не сулит тех средств что в Зените то - уход невозможен...
Если твой шантаж воспользоваться приостановкой контракта не принёс ожидаемого богатства - сочини басни про интерес Наполи и Эвертона...
Если тебя что то не устраивает в команде но ты хочешь и дальше быть богатым и счастливым - притворись Юри Альберто и уйди в аренду на родину...
Если сумма дополнительных коврижек за неуход превышает обещанную сумму коврижек в новом клубе - уход невозможен...
Если риски непопадания в состав в новом клубе высоки и оплата пребывания там не сулит тех средств что в Зените то - уход невозможен...
Если твой шантаж воспользоваться приостановкой контракта не принёс ожидаемого богатства - сочини басни про интерес Наполи и Эвертона...
Если тебя что то не устраивает в команде но ты хочешь и дальше быть богатым и счастливым - притворись Юри Альберто и уйди в аренду на родину...