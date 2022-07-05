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В «Зените» отреагировали на слухи о возможном уходе Вендела

05 июля 2022, 10:51

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник Вендел может покинуть питерский клуб этим летом.

Не рассматриваем вариант с уходом Вендела этим летом.

По данным СМИ, на подписание Вендела претендуют «Фламенго», «Наполи» и «Эвертон».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 12:07
Чистая математика..
Если сумма дополнительных коврижек за неуход превышает обещанную сумму коврижек в новом клубе - уход невозможен...
Если риски непопадания в состав в новом клубе высоки и оплата пребывания там не сулит тех средств что в Зените то - уход невозможен...
Если твой шантаж воспользоваться приостановкой контракта не принёс ожидаемого богатства - сочини басни про интерес Наполи и Эвертона...
Если тебя что то не устраивает в команде но ты хочешь и дальше быть богатым и счастливым - притворись Юри Альберто и уйди в аренду на родину...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
05 июля в 11:22
По нововведениям УЕФА он и сам может свой уход рассмотреть и положить толстый болт на ваше мнение, комментарий не в тему))
ЧиП
ЧиП
05 июля в 11:04, ред.
Может и не рассматриваете, только у него свобода действия, притом законная.
ДСА
ДСА
05 июля в 10:54
Предложения у игрока очень заманчивые.
Гость
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