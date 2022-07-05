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Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»

05 июля 2022, 10:17

Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит».

По данным источника, агент бразильца предложил услуги своего клиента «Наполи» и «Эвертону».

У Вендела есть предложение от «Фламенго», а сам футболист и его семья хочет вернуться в Бразилию. Однако агенту игрока не понравилось отношение «Фламенго» во время переговоров, поэтому он выступает против перехода полузащитника в бразильский клуб.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
05 июля в 15:14
Пусть выбирает.
протон
протон
05 июля в 14:04
Если правда уйдёт, это будет гигантская потеря для Зенита, просто невосполнимая. Вендел за последний год по значимости для Зенита догнал Барриоса, если не перегнал уже. Очень качественный игрок, будет очень жаль, если уедет.
Нашим клубам нужно подавать коллективный иск к ФИФА, вот и всё. Понятно, что на данном этапе, в силу разгулявшейся русофобии, шансов на его удовлетворение никаких, но в качестве некоего задела на будущее использовать эту стратегию можно. Российским командам, приняв положение о возможности приостановке контрактов и спровоцировав этим цепную реакцию уходов-переходов, просто буквально МЕШАЮТ нормально готовиться к сезону и играть, а это уже ни в какие рамки не лезет, даже принимая в расчёт, что руководящие лица в европейском и мировом футболе стали уже скорее чиновниками от ЕС и НАТО, а не спортивными функционерами. Это даже для них должно быть слишком.
Kolenok
Kolenok
05 июля в 13:11
Вендел давно уже не айс.
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:54
Вендел может,Вендел может-всякое может-
не играть в "Зените"долго ,или играть;
но похоже,но похоже(видно по роже),
что таких огромных бабок им не видать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 11:42
Главное, деньги на бочку!
Gloomy59
Gloomy59
05 июля в 11:40
Игрок так себе, что есть на поле , что нет его!
И потом, Вендел, Алберто - это домашние игроки, для Бразилии!
ЧиП
ЧиП
05 июля в 11:02
"стрелял" несколько раз за сезон, но так чтобы его роль была определяющей, далеко нет. Не тот о потере которого надо сожалеть.
makkie
makkie
05 июля в 10:54
Вендел бы смог заиграть в Наполи.
112910415
112910415
05 июля в 10:45
агент себе на уме, как всегда
ermak6848
ermak6848
05 июля в 10:27
это как получится
sv_1969
sv_1969
05 июля в 10:22
предложить можно кому угодно!
LOpp
LOpp
05 июля в 10:20
все бегут из Зенита
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