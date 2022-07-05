Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»

Полузащитник Вендел может покинуть «Зенит».
По данным источника, агент бразильца предложил услуги своего клиента «Наполи» и «Эвертону».
У Вендела есть предложение от «Фламенго», а сам футболист и его семья хочет вернуться в Бразилию. Однако агенту игрока не понравилось отношение «Фламенго» во время переговоров, поэтому он выступает против перехода полузащитника в бразильский клуб.
Нашим клубам нужно подавать коллективный иск к ФИФА, вот и всё. Понятно, что на данном этапе, в силу разгулявшейся русофобии, шансов на его удовлетворение никаких, но в качестве некоего задела на будущее использовать эту стратегию можно. Российским командам, приняв положение о возможности приостановке контрактов и спровоцировав этим цепную реакцию уходов-переходов, просто буквально МЕШАЮТ нормально готовиться к сезону и играть, а это уже ни в какие рамки не лезет, даже принимая в расчёт, что руководящие лица в европейском и мировом футболе стали уже скорее чиновниками от ЕС и НАТО, а не спортивными функционерами. Это даже для них должно быть слишком.
Нашим клубам нужно подавать коллективный иск к ФИФА, вот и всё. Понятно, что на данном этапе, в силу разгулявшейся русофобии, шансов на его удовлетворение никаких, но в качестве некоего задела на будущее использовать эту стратегию можно. Российским командам, приняв положение о возможности приостановке контрактов и спровоцировав этим цепную реакцию уходов-переходов, просто буквально МЕШАЮТ нормально готовиться к сезону и играть, а это уже ни в какие рамки не лезет, даже принимая в расчёт, что руководящие лица в европейском и мировом футболе стали уже скорее чиновниками от ЕС и НАТО, а не спортивными функционерами. Это даже для них должно быть слишком.