Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»

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05 июля 2022, 10:17

Полузащитник может покинуть «Зенит».

По данным источника, агент бразильца предложил услуги своего клиента «Наполи» и «Эвертону».

У Вендела есть предложение от «Фламенго», а сам футболист и его семья хочет вернуться в Бразилию. Однако агенту игрока не понравилось отношение «Фламенго» во время переговоров, поэтому он выступает против перехода полузащитника в бразильский клуб.