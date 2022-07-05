Стала известна сумма трансфера Бийола в «Удинезе»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол близок к переходу в «Удинезе».
По данным источника, потенциальная сумма трансфера составит 5 млн евро. Словенец подпишет контракт с командой Серии А до лета 2027 года.
Ранее в ЦСКА отреагировали на слухи о переходе Бийола в «Удинезе».
До чемпионата меньше 2 недель осталось, а всего 1 (!!!) подписание.
И сплошные продажи и приостановка контрактов…
Руководство и селекционный отдел, АУ !
Пора уже раздупляться…
До чемпионата меньше 2 недель осталось, а всего 1 (!!!) подписание.
И сплошные продажи и приостановка контрактов…
Руководство и селекционный отдел, АУ !
Пора уже раздупляться…
Например, у нас ушёл Ларссон, приостановил контракт Крал, Тиля успели вовремя продать (так бы тоже приостановил действие контракта). С Мозесом были и остаются непонятки.
Так что трансферная стоимость игроков отходит на второй план. Могут уйти бесплатно или приходится продавать их дешевле реальной цены. И это плохо...
Например, у нас ушёл Ларссон, приостановил контракт Крал, Тиля успели вовремя продать (так бы тоже приостановил действие контракта). С Мозесом были и остаются непонятки.
Так что трансферная стоимость игроков отходит на второй план. Могут уйти бесплатно или приходится продавать их дешевле реальной цены. И это плохо...
Тиля продали только потому, что в ином случае он бы приостановил контракт, а через год ушёл бы бесплатно. Тут заслуга Каттати, что хоть какие-то деньги получили за голландца.
Ну а для цска продажа Бийола за 5 млн - отличная сделка. Брали его за копейки, особо погоды он не делает, да и на место ЦЗ явно ищут другого игрока.
Тиля продали только потому, что в ином случае он бы приостановил контракт, а через год ушёл бы бесплатно. Тут заслуга Каттати, что хоть какие-то деньги получили за голландца.
Ну а для цска продажа Бийола за 5 млн - отличная сделка. Брали его за копейки, особо погоды он не делает, да и на место ЦЗ явно ищут другого игрока.
Бийол и 3 млн не стоит, откуда за него такая сумма?
Тот же Тиль уехал в ПСВ за 4 млн, но он котируется гораздо выше словенца.
Бийол и 3 млн не стоит, откуда за него такая сумма?
Тот же Тиль уехал в ПСВ за 4 млн, но он котируется гораздо выше словенца.
Живём мы нынче по одёжке-
защиту неоткуда взять,
зато по части молодёжки
нам чёрт не брат,и бог не зять.
Живём мы нынче по одёжке-
защиту неоткуда взять,
зато по части молодёжки
нам чёрт не брат,и бог не зять.