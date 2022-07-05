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Стала известна сумма трансфера Бийола в «Удинезе»

05 июля 2022, 08:28

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол близок к переходу в «Удинезе».

По данным источника, потенциальная сумма трансфера составит 5 млн евро. Словенец подпишет контракт с командой Серии А до лета 2027 года.

Ранее в ЦСКА отреагировали на слухи о переходе Бийола в «Удинезе».

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Все комментарии
протон
протон
05 июля в 15:37
Это уже нисколько не смешно …

До чемпионата меньше 2 недель осталось, а всего 1 (!!!) подписание.
И сплошные продажи и приостановка контрактов…

Руководство и селекционный отдел, АУ !
Пора уже раздупляться…
makkie
makkie ответ STVA 1 (раскрыть)
05 июля в 14:34
Проблема в том, что сейчас рискованно рассчитывать на легионеров вдолгую.
Например, у нас ушёл Ларссон, приостановил контракт Крал, Тиля успели вовремя продать (так бы тоже приостановил действие контракта). С Мозесом были и остаются непонятки.

Так что трансферная стоимость игроков отходит на второй план. Могут уйти бесплатно или приходится продавать их дешевле реальной цены. И это плохо...
112910415
112910415
05 июля в 13:55
хорошо, что за деньги
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
05 июля в 13:51
Ну это твои слова что он может стоить столько а я беру с трансфермаркета!Если ты не хочешь считать что Тиля не заиграли ваши "чудо" тренеры это твое право!Но вот на трансфермаркет есть график на котором показано что Тиль пришел к вам стоя 12, 5 млн , но потом она упала до 6 чудесным образом а после аренды во Фрайбург до 4))) А после аренды в Фейеноорде подросла до 7,5 ! Думаю это говорит что у парня есть мастерство!Это моё мнение!
makkie
makkie ответ STVA 1 (раскрыть)
05 июля в 13:10, ред.
Бийол косячник и столько стоить не может.
Тиля продали только потому, что в ином случае он бы приостановил контракт, а через год ушёл бы бесплатно. Тут заслуга Каттати, что хоть какие-то деньги получили за голландца.

Ну а для цска продажа Бийола за 5 млн - отличная сделка. Брали его за копейки, особо погоды он не делает, да и на место ЦЗ явно ищут другого игрока.
STVA 1
STVA 1 ответ makkie (раскрыть)
05 июля в 12:52
Бийол стоит 3,5 а Тиль 7,5 !Но учитывая что Гус на фиг оказался не нужен ваши "супер" тренерам , его и забрали за 4 !!!
makkie
makkie
05 июля в 12:31
Офигеть!
Бийол и 3 млн не стоит, откуда за него такая сумма?
Тот же Тиль уехал в ПСВ за 4 млн, но он котируется гораздо выше словенца.
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:50
Спорт с приходом банков и Орешкина в ЦСКА закончен.Строится прибыльный бизнес,пусть пока и не очень убедительный.
Живём мы нынче по одёжке-
защиту неоткуда взять,
зато по части молодёжки
нам чёрт не брат,и бог не зять.
SHMEL
SHMEL
05 июля в 11:27
Адекватная цена на Яку. Жаль, что уходит, неплохой игрок, тем более универсал, мог закрыть многие позиции.
Comentarios
Comentarios
05 июля в 10:29
Жалко конечно что уходит но вариант для него хороший
Sadjon
Sadjon
05 июля в 09:53
При данных обстоятельствах, не самый плохой вариант.....
76jpaae36eeb
76jpaae36eeb
05 июля в 09:19
Это хоть что то взять
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 08:43
Ну хоть так, а мог ведь бесплатно уйти.
stanichnik
stanichnik
05 июля в 08:34
Удержать не получается, значит надо продавать на условиях покупателя.
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