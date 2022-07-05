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Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА

05 июля 2022, 13:33

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА. Хавбек может перейти в московский клуб. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Вопрос с переходом ещё не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ ZIBO rock (раскрыть)
05 июля в 17:50
у спартака то иная история, конечно
ZIBO rock
ZIBO rock
05 июля в 16:37
Молодой, перспективный, на вырост и продажу как это обычно в ЦСКА!)))
FenixSL
FenixSL
05 июля в 16:11
ЦСКА хочет быть в середине таблицы, но чуть ниже)
dok66
dok66
05 июля в 15:09
Мдаа , что-то не так в королевстве ЦСКА , Раньше молодежь брали , и доводили до топ , а сейчас - все , что плохо лежит , и без разницы на возраст и кондиции . Такими темпами как бы не пришлось от стыковых матчей в ФНЛ убегать .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 14:32
Через 14 дней Газинскому пойдёт 34-й год....
Мы полдня выясняем был ли медосмотр...хотя сам Газинский его даже не заметил...
Это точно усиление для ЦСКА...
Путин007
Путин007
05 июля в 14:25
Газинский настало твое время!!!

С отличным приобретением ЦСКА )))
виктор бочарников
виктор бочарников
05 июля в 14:08, ред.
    протон
    протон
    05 июля в 14:03
    Да и посильней и поопытней всяких Мухинов и Обляковых
    makkie
    makkie ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    05 июля в 13:59
    Газинский опровергает)
    Видимо, в цска ведут Оздоева.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Kolenok (раскрыть)
    05 июля в 13:58
    Уж сколько раз хоронили ЦСКА, сбился со счёта, не дождётесь.
    А что касается Газинского, не уверен, что он нужен. ВВФ решит его судьбу.
    Zimka
    Zimka
    05 июля в 13:58
    Чем он лучше Дзагоева?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
    05 июля в 13:57
    Так у них вообще задача сейчас хоть какой-то состав на сезон набрать по ходу))
    makkie
    makkie
    05 июля в 13:55
    Вот это усиление )))

    Газинский оказался ненужным Краснодару, а его цска подбирает.
    Вообще, судя по всему, в цска сменилсф вектор развития. Мало того, что футбольных успехов нет, так еще и брать стали возрастных футболистов. Заболотный, Газинский... самое время вернуть Пашу Мамаева)
    112910415
    112910415
    05 июля в 13:49
    ну ... значит, так надо
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    05 июля в 13:44
    У Федотова по ходу хороших вариантов и не было, либо оставайся в "Сочи" без игроков, либо в ЦСКА без игроков.

    При всем уважении, Газинский и в лучшие годы был не топом, а сейчас его от безнадеги подобрали, и тут даже как Юсупова его не реанимируешь, только совсем уж дырки затыкать.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    05 июля в 13:43
    Это игрок среднего класса
    Alexnvr
    Alexnvr
    05 июля в 13:39
    Мдааааа. Тяжёлое наследие осталось после Ханчарэнки(которого уволили) и Берёз Федотову. Но тренер хороший и всё у него получится.
    Kolenok
    Kolenok
    05 июля в 13:35, ред.
    Им уже никто не поможет,накрылись лошадки,один на вход и 10ть на выход.
    Гость
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