Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА. Хавбек может перейти в московский клуб. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Вопрос с переходом ещё не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта.
При всем уважении, Газинский и в лучшие годы был не топом, а сейчас его от безнадеги подобрали, и тут даже как Юсупова его не реанимируешь, только совсем уж дырки затыкать.
При всем уважении, Газинский и в лучшие годы был не топом, а сейчас его от безнадеги подобрали, и тут даже как Юсупова его не реанимируешь, только совсем уж дырки затыкать.