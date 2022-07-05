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«Аталанта» интересуется полузащитником «Локомотива» Бека Бека

05 июля 2022, 12:35

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, интерес к французу проявляет «Аталанта».

Команде из Бергамо нравится универсальность и приемлемая трансферная стоимость молодого игрока.

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Все комментарии
амурец
амурец
05 июля в 13:41
Маразматик и этого посадит на лавку
112910415
112910415
05 июля в 13:35
чему быть, того не миновать
makkie
makkie
05 июля в 13:09
Бека-Бека постоянно с кислым лицом на фотках Локо.
Думаю, в ближайшее время дёрнет когти из России.
ДСА
ДСА
05 июля в 13:04
После Миранчука зареклись бы что-то в Локомотиве приобретать.
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 12:41
Надо брать)
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