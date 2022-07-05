«Аталанта» интересуется полузащитником «Локомотива» Бека Бека

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, интерес к французу проявляет «Аталанта».
Команде из Бергамо нравится универсальность и приемлемая трансферная стоимость молодого игрока.
Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, интерес к французу проявляет «Аталанта».
Команде из Бергамо нравится универсальность и приемлемая трансферная стоимость молодого игрока.
Думаю, в ближайшее время дёрнет когти из России.
Думаю, в ближайшее время дёрнет когти из России.