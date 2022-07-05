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«Динамо» объявило об уходе Н'Жи

05 июля 2022, 18:41

Форвард Клинтон Н’Жи покидает «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба:

Наш клуб и камерунский форвард достигли договорённости о прекращении трудового договора по обоюдному согласию.

Благодарим Клинтона за проведённые в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Камерунец играл за «Динамо» с 2019 года.

Также ранее сообщалось, что украинский защитник «Динамо» может перейти в «Базель».

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Sandr2011
Sandr2011
06 июля в 00:10
Все хотят играть выше чемпионата Росии
makkie
makkie
05 июля в 21:45
Провальный трансфер, если взять статистику Н'Жи.

Особой пользы не принёс, в основу не пробился, отметился скандальным эротическим роликом - короче, неудачно съездил в Россию.
Хорошо что Спартак не взял Н'Жи в своё время, куда его тоже сватали.
dadrail
dadrail
05 июля в 19:48
Удачи ему в дальнейшем
протон
протон
05 июля в 19:07
Ни холодно, ни жарко. Нжи реально никакой. Выходил на 5-10 минут в концовках, и ничего не показал...
Поэтому от его ухода вряд ли что-то изменится.
В любом случае - удачи в будущей карьере!
pomor45
pomor45
05 июля в 19:07
Вариант вместо непонятной приостановки. Тоже неплохо.
ABir
ABir
05 июля в 19:01
Бегут отовсюда потихонечко, даже граждане самых отсталых стран
David Young
David Young
05 июля в 18:56
Неплохо отыграл три сезона, в целом был игроком ротации, потеря, но не особо большая, кроме того уже не молод в футбольном смысле, так что вряд ли стал бы значительно лучше оставшись в клубе.
A.S.A
A.S.A
05 июля в 18:46
Не велика потеря
72ycjp4j8k3c
72ycjp4j8k3c
05 июля в 18:46
ну что же он свое отыграл...
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