«Динамо» объявило об уходе Н'Жи

Форвард Клинтон Н’Жи покидает «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба:
Наш клуб и камерунский форвард достигли договорённости о прекращении трудового договора по обоюдному согласию.
Благодарим Клинтона за проведённые в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.
Камерунец играл за «Динамо» с 2019 года.
Также ранее сообщалось, что украинский защитник «Динамо» может перейти в «Базель».
Особой пользы не принёс, в основу не пробился, отметился скандальным эротическим роликом - короче, неудачно съездил в Россию.
Хорошо что Спартак не взял Н'Жи в своё время, куда его тоже сватали.
Особой пользы не принёс, в основу не пробился, отметился скандальным эротическим роликом - короче, неудачно съездил в Россию.
Хорошо что Спартак не взял Н'Жи в своё время, куда его тоже сватали.
Поэтому от его ухода вряд ли что-то изменится.
В любом случае - удачи в будущей карьере!
Поэтому от его ухода вряд ли что-то изменится.
В любом случае - удачи в будущей карьере!