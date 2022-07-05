«Динамо» объявило об уходе Н'Жи

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05 июля 2022, 18:41

Форвард покидает «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба:

Наш клуб и камерунский форвард достигли договорённости о прекращении трудового договора по обоюдному согласию. Благодарим Клинтона за проведённые в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Камерунец играл за «Динамо» с 2019 года.

Также ранее сообщалось, что украинский защитник «Динамо» может перейти в «Базель».