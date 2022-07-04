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«Реал» договорился с Родриго о новом контракте

04 июля 2022, 18:48

«Реал» договорился с нападающим команды Родриго о новом контракте.

Marca сообщает, что зарплата бразильца по новому договору значительно возрастет. Срок действующего соглашения истекает в 2025 году, новое будет рассчитано до 2028 года.

Также в новом контракте будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать новое соглашение с Каримом Бензема.

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Реал  Родриго
Перевод с marca.com
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
04 июля в 20:51
Родриго по-любому надо оставлять!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 20:47
Чегойто хорошего пообещали!
протон
протон
04 июля в 20:09
Заслужил. В ЛЧ был настоящей палочкой-выручалочкой и внёс огромный вклад в завоевание трофея. Будет интересно посмотреть за его развитием в новом сезоне
Отлично смотрится справа, удар хороший. Если прибавит в физике, то сможет проводить больше полных матчей и разрывать на бровке, техника позволяет.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 19:10
«Реал» договорился с Родриго о новом контракте.
Совершенно правильное решение.
Продлили контракты с Винисиусом и Бензема, а вот теперь и очередь за самым молодым теперь уже точно игроком Реала , аж до 2028 года , прекрасная страховка на долгие годы.
Наверняка, это преобритение является одним из самых перспективных и лучших за последнее время в составе Реала . Воспитанник Сантоса , игрок сборной Бразилии доказал свою значимость в играх за королевский клуб и принял верное решение о продлении контракта с Реалом. Лучшее трио в лице Винисиуса и Родриго во главе с Бензема, атакующего плана в футбольном мире на данный момент времени , будут ещё долго радовать своей игрой не только болельщиков Реала, но и всех любителей футбола по всему миру.
Пожелаю только Удачи и достижения больших Успехов с Реалом ! Всем Добра !
izrafel
izrafel
04 июля в 18:54
Все правильно делают и игрок и Реал
ДСА
ДСА
04 июля в 18:50
Деньгами его убедили.
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