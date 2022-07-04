«Реал» договорился с Родриго о новом контракте.

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04 июля 2022, 18:48

«Реал» договорился с нападающим команды о новом контракте.

Marca сообщает, что зарплата бразильца по новому договору значительно возрастет. Срок действующего соглашения истекает в 2025 году, новое будет рассчитано до 2028 года.

Также в новом контракте будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен подписать новое соглашение с Каримом Бензема.