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Виктор Мозес вернулся в Москву и присоединится к «Спартаку»

04 июля 2022, 16:09

Футболист «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Москву и скоро приступит к тренировкам с командой.

23 июня на официальном сайте «Спартака» сообщалось, что игрок не вернулся в состав, однако речи о приостановке контракта не было.

Ранее в клубе прокомментировали ситуацию с Мозесом.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ ABir (раскрыть)
04 июля в 21:24
Точнее по уровню мастерства он стоит больше их всех вместе взятых. Если объективно-на сегодня самый высококлассный игрок лиги. ИМХО..
Сварожич
Сварожич
04 июля в 19:45
Это очень хорошо... удачи в новом сезоне
makkie
makkie ответ протон (раскрыть)
04 июля в 19:08
Возвращение блудного Вити )))
ABir
ABir
04 июля в 18:46
Эта новость стоит всех вместе взятых новостей про Кралов, Ларсенов, Айртонов и прочих Тилей!
Константин Белых
Константин Белых
04 июля в 18:42
Красава! Отличная новость!
протон
протон
04 июля в 18:24
Ну и хорошо. Причем, его возвращению должны радоваться и болельщики других команд. Не так много у нас сейчас классных игроков. А Витя - один из лучших футболистов чемпионата, большой мастер
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
04 июля в 18:23
Нашелся всё таки)))
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 18:02
Это уже хорошо
makkie
makkie
04 июля в 17:51
Отличная новость!

Но пока непонятно, что у Вити с мотивацией. Он и раньше мог расслабиться в РПЛ, отдавая предпочтение матчам в Лиге Европы. А сейчас в свете напряжённой ситуации в мире может еще больше потерять мотивацию. Надеюсь, что такого не будет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
04 июля в 17:41
Заберите паспорт у него. 🤣
vwchdkkcg365
vwchdkkcg365
04 июля в 16:57
блудный сын вернулся...
МапС
МапС
04 июля в 16:50
Вернулся - уже хорошо!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июля в 16:49
вернуть хорошее отношение болельщиков он сможет только своей игрой
112910415
112910415
04 июля в 16:45
как говорится - хорошо, что приехал !
а вот в какой форме ?!
Futurista
Futurista
04 июля в 16:29
Витя нужен...зенитовцы загрустили)...
Ironigor
Ironigor
04 июля в 16:15
Человек который уже очень редко хочет играть в футбол ⚽️ .
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