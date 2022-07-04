Виктор Мозес вернулся в Москву и присоединится к «Спартаку»

Футболист «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Москву и скоро приступит к тренировкам с командой.
23 июня на официальном сайте «Спартака» сообщалось, что игрок не вернулся в состав, однако речи о приостановке контракта не было.
Ранее в клубе прокомментировали ситуацию с Мозесом.
Но пока непонятно, что у Вити с мотивацией. Он и раньше мог расслабиться в РПЛ, отдавая предпочтение матчам в Лиге Европы. А сейчас в свете напряжённой ситуации в мире может еще больше потерять мотивацию. Надеюсь, что такого не будет.
Но пока непонятно, что у Вити с мотивацией. Он и раньше мог расслабиться в РПЛ, отдавая предпочтение матчам в Лиге Европы. А сейчас в свете напряжённой ситуации в мире может еще больше потерять мотивацию. Надеюсь, что такого не будет.