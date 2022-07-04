Виктор Мозес вернулся в Москву и присоединится к «Спартаку»

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04 июля 2022, 16:09

Футболист «Спартака» вернулся в Москву и скоро приступит к тренировкам с командой.

23 июня на официальном сайте «Спартака» сообщалось, что игрок не вернулся в состав, однако речи о приостановке контракта не было.

Ранее в клубе прокомментировали ситуацию с Мозесом.