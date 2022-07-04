Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Мы очень разочарованы решением Эджуке»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении и приостановить контракты с клубом.

Мы очень разочарованы решением Эджуке. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, на наши разговоры, это произошло. Мы не согласны с решением ФИФА , футболиста и агента. Мы планируем обжаловать данное решение игрока. Считаем, что для этого есть все основания. Минимум 25% от суммы трансфера игрока из-за его ухода на год мы потеряли.

С Сигурдссоном такая же ситуация, но тут было ожидаемо. Он обозначил свою позицию остаться в Европе. Потеря не столь ощутима, как с Эджуке. На него рассчитывал тренерский штаб.

Трансферы? Ситуация не слишком простая в плане приглашения иностранных игроков. Некоторые латиноамериканские футболисты, их агенты и клубы отказались вести переговоры, потому что не хотят ехать в Россию. Здесь остаётся либо убивать деньгами, что не наш метод, либо терпеть. Нам необходимо укрепляться. Хочется верить, что у нас будут футболисты на вход, мы в это верим.