Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Мы очень разочарованы решением Эджуке»

04 июля 2022, 20:12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона приостановить контракты с клубом.

Мы очень разочарованы решением Эджуке. Несмотря на все усилия, которые предпринимал клуб, на наши разговоры, это произошло. Мы не согласны с решением ФИФА, футболиста и агента. Мы планируем обжаловать данное решение игрока. Считаем, что для этого есть все основания. Минимум 25% от суммы трансфера игрока из-за его ухода на год мы потеряли.

С Сигурдссоном такая же ситуация, но тут было ожидаемо. Он обозначил свою позицию остаться в Европе. Потеря не столь ощутима, как с Эджуке. На него рассчитывал тренерский штаб.

Трансферы? Ситуация не слишком простая в плане приглашения иностранных игроков. Некоторые латиноамериканские футболисты, их агенты и клубы отказались вести переговоры, потому что не хотят ехать в Россию. Здесь остаётся либо убивать деньгами, что не наш метод, либо терпеть. Нам необходимо укрепляться. Хочется верить, что у нас будут футболисты на вход, мы в это верим.

Все новости
Гендиректор «Спартака»: «Скорее всего, мы расторгнем контракт с Рошей»
Вчера, 23:44
Мертенс покидает «Наполи». Клуб и игрок не договорились о новом контракте
Вчера, 18:24
Педро Роша останется в «Спартаке» до конца своего контракта
Вчера, 14:32
Аршавин предложил продать всех легионеров «Зенита». Клуб против и озолотил бразильцев
Вчера, 12:31Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии10
Слухи«Арсенал» предложил Сака долгосрочный контракт с увеличением зарплаты
22 июля
Официально«Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года
22 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ FenixSL (раскрыть)
06 июля в 07:13
Российский футбол ну лет на 5 точно заблочен, может это поспособствует, чтобы обратились к своим воспитанникам , хотя тут надо лет 15 ждать ) чтобы поколение выросло без больших бабок , зная что только своей игрой тебе дадут более менее контракт, а не за паспорт нужный
FenixSL
FenixSL ответ CSKA2012 (раскрыть)
06 июля в 00:38
просто без топов не будет и движения в уровне футбола)
всегда должна быть борьба и противовес
в РПЛ топ это Зенит
и что это за футбол? позорище! лучше смотреть будничный матч той же французской или португальской лиги
а уж про испанскую, английскую молчу)

команды будут знать что такое крутой футбол только просматривая телевизор, играя между собой во дворе)

но мне плевать на рпл
я хочу чтобы ЦСКА был чемпионом
и мне мерзко от того что происходит
CSKA2012
CSKA2012 ответ FenixSL (раскрыть)
05 июля в 22:12
Я имею в виду, что игроки спокойно из РПЛ смогут уезжать в топ 5, есть же и сборные, где могут выступать , сейчас матчей чуть меньше чем клубные, но часто играют. Так что сербов можно брать, иранцев не распиаренных, топы конечно не поедут
FenixSL
FenixSL ответ CSKA2012 (раскрыть)
05 июля в 21:36
увы
но сейчас тот же азмун (перераспиаренный) не поедет в Россию играть
что из кубков он получит? матч тв?
CSKA2012
CSKA2012 ответ FenixSL (раскрыть)
05 июля в 19:53
Как вариант сербы более лояльней относятся к РФ , да они не будут десятилетия играть, но если действительно сильный игрок и из закрытой страны заберут игрока , тот же Азмун из Ирана.
112910415
112910415
05 июля в 18:02
терпеть и работать
FenixSL
FenixSL ответ CSKA2012 (раскрыть)
05 июля в 17:56
зачем им Россия?
это ты про дружбу то думаешь наших стран?))
только вариант поехать в Англию или Италию, будет интереснее денег и закрытой страны от всего Мира
FenixSL
FenixSL ответ pomor45 (раскрыть)
05 июля в 17:55
клятвенные признания на счет любви к клубу?
и что? теперь до конца дней в этом недочемпионате сидеть?
FenixSL
FenixSL
05 июля в 17:53
"Здесь остаётся либо убивать деньгами, что не наш метод, либо терпеть"

не терпит только зенит, убивая деньгами
вот это страна! вот это футбол!
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 00:55
Эджуке вполне можно понять. Парень после зимних сборов находился в отличной форме, но два брата почему то его игнорировали, выпускали больного Языджи, бесполезного Облякова.... Когда же Эджуке выходил на замену, то становился самым заметным игроком на поле. С его выходом игра всегда обострялась. Держать такого игрока на лавке - это просто полные непонятки, вот парень и решил не испытывать судьбу далее , взял и ушел. И я его понимаю.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
04 июля в 22:04
Причём здесь Бийол . Каждый может принимать свои решения сам . А за некоторых принимают или агенты или папы с мамой. Вот если бы он был воспитанником ЦСКА , и поступил так он поступил, это другой вопрос и то ... . А так как сосчитал для себя нужным , так и поступил. По мне вообще пусть все хоть уезжают.
AleS
AleS
04 июля в 22:00, ред.
Каких-то чидоров кривыногих уговривают остаться в клубе, в ногах у них валяются, а наш лучший бомбардир Агаларов без клуба. Нафиг вам этот чидор, заплатили бы уже 4 ляма этой Уфе, был бы нападающий.
AleS
AleS
04 июля в 21:59
Чидор короче этот Эджуке
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
04 июля в 21:40
Так оно и есть. Если в прямом смысле.
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
04 июля в 21:37
Бийол тоже не россиянин, но предложение клуба принял, хотя мог, пользуясь подлянкой от ФИФА, найти для себя место получше (по зарплате). Я не о патриотизме, а о совести. Эджуке, перейдя бесплатно, может претендовать на зарплату побольше.
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
04 июля в 21:00, ред.
Он что на библии поклялся или воспитанник армейского клуба. Что за патриотизм ты от него ожидал . Он даже не россиянин. О какой совести ты вообще говоришь. Работая слесарем на заводе с зарплатой в три тысячи , ты бы тоже скорее всего не перешёл в комфортные условия работы в кабинете. Ты же патриот !)
А такие пусть уезжают, и чем больше их уедет, тем лучше для нашей молодёжи для собственного развития.
Ruslik1982
Ruslik1982
04 июля в 20:55
будут биться со спартаком за 14-ое место
протон
протон
04 июля в 20:55
Подлая политика УЕФА в действии ....
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
04 июля в 20:42
Паренёк понял, что желание развиваться не всегда сочетается с совестью. Возможно очень пожалел о своих клятвенных признаниях в любви к ЦСКА. Может на его примере и другие перестанут так легко раздавать подобные признания?
pomor45
pomor45
04 июля в 20:39
Пожелаем успеха ЦСКА в укреплении клуба отечественными игроками на фоне убийств латиносов рублями Зенитом.
makkie
makkie
04 июля в 20:31, ред.
В каждом клубе свои перебежчики есть.
Значит надо работать с теми, кто остался и горит желанием помогать клубу.
А ларссоны, эджуки и прочие крыховяки пусть подальше бегут.
Ironigor
Ironigor
04 июля в 20:30
Паренёк хочет развиваться. Естественное желание.
CSKA2012
CSKA2012
04 июля в 20:23
Попробовать сербов набрать вместо бразилов
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 20:13
Бананы вкуснее российских рублей.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 