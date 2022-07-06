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Свищёв — о Fan ID: «Не всё так просто, сбои присутствуют»

06 июля 2022, 17:21

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на ситуацию с проблемами получения Fan ID.

Да, я действительно слышал о том, что не все так просто, сбои присутствуют. Сегодня мы на заседании комитета обсудили данный вопрос, так как многие граждане столкнулись с проблемами с получением паспорта болельщика. Мы сегодня же отправим письмо коллегам в Минцифры, чтобы они объяснили ситуацию по поводу возникших неполадок. Было достаточное количество времени, коллеги должны были все подготовить, но, видимо, что-то не получилось. Мы сделаем запрос. Хочется, чтобы наши коллеги выполняли все свои обязательства.

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Все комментарии
протон
протон
06 июля в 20:51
Когда на стадионе больше опасаешься как раз полицию а не фанатов, не дай бог пройдешь где-то не в то время и не в том месте.
протон
протон
06 июля в 20:51
Чего же вы закон о противодействии коррупции не соблюдаете?
Naherger
Naherger
06 июля в 18:49
Сбои присутствуют в ваших головах. Точнее,там кроме сбоев ничего и нет
ДСА
ДСА
06 июля в 17:23
Придумали нечто ради того, что бы просто придумать.
Гость
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