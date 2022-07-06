Свищёв — о Fan ID: «Не всё так просто, сбои присутствуют»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на ситуацию с проблемами получения Fan ID.

Да, я действительно слышал о том, что не все так просто, сбои присутствуют. Сегодня мы на заседании комитета обсудили данный вопрос, так как многие граждане столкнулись с проблемами с получением паспорта болельщика. Мы сегодня же отправим письмо коллегам в Минцифры, чтобы они объяснили ситуацию по поводу возникших неполадок. Было достаточное количество времени, коллеги должны были все подготовить, но, видимо, что-то не получилось. Мы сделаем запрос. Хочется, чтобы наши коллеги выполняли все свои обязательства.