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Радченко — о Fan ID: «Нужно попробовать, а потом делать выводы»

04 июля 2022, 20:46

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на введение Fan ID для посещения российских стадионов.

Многие болельщики были против, но раз такой закон приняли наши чиновники... Буду ли я делать этот паспорт? Я пока не решил. У меня двоякое впечатления по Fan ID. Чиновникам нужно было все просчитать до мелочей, чтобы болельщикам было удобно ходить на футбол, потому что футбол – это игра для зрителей.

Пока мы не попробуем это нововведение на практике, то сложно сказать, нужно ли это вообще делать либо следует сделать какие-то послабления в этом законе. Нужно попробовать, а потом делать выводы, но власти должны максимально упростить проход на стадион.

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Все комментарии
Tex
Tex
05 июля в 00:07
Футбол в России, сидящий на гос. бабках, для очень конкретных зрителей. Они за него и платят. Глупо считать, что кого-то в руководстве рф беспокоят соображения вась пупкиных о чем бы то нибыло. Ввели фан id потому что так захотели и мнение несогласных в принципе никто слушать даже не станет. Так в принципе все происходит. Повышение пенсионного возраста, конституция, fan id -и тд. и тп. А вы все думаете, что вас кто-то спросит...
ABir
ABir
04 июля в 22:17
К сожалению у нас сначала принимают законы, а потом думают , как его исполнять и к чему это может привести. Сначала надо этот закон надо было опробовать на вип персонах, потом уже через годик внедрять для рядовых болельщиках
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 июля в 20:57
А потом ещё немножко. Так и втянемся потихоньку-помаленьку. Потом ещё удивляться будем, как это раньше не додумались.
pomor45
pomor45
04 июля в 20:55
потому что футбол – это игра для зрителей.
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Должна быть исключительно для законопослушных зрителей. Радикалам на стадионе не место.
КЭТиК
КЭТиК
04 июля в 20:53
Чиновникам лишь бы запретить.
протон
протон
04 июля в 20:50, ред.
Зачем пробовать уксус, и потом делать выводы? Тому пример турции не факт?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 20:48
Надо попробовать,а потом отменить и все кспакоются
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 20:47
Подождём ещё немножко...
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