Радченко — о Fan ID: «Нужно попробовать, а потом делать выводы»

Бывший форвард «Зенита» отреагировал на введение Fan ID для посещения российских стадионов.

Многие болельщики были против, но раз такой закон приняли наши чиновники... Буду ли я делать этот паспорт? Я пока не решил. У меня двоякое впечатления по Fan ID. Чиновникам нужно было все просчитать до мелочей, чтобы болельщикам было удобно ходить на футбол, потому что футбол – это игра для зрителей.

Пока мы не попробуем это нововведение на практике, то сложно сказать, нужно ли это вообще делать либо следует сделать какие-то послабления в этом законе. Нужно попробовать, а потом делать выводы, но власти должны максимально упростить проход на стадион.