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«Динамо» обыграло «Рубин» в товарищеском матче

05 июля 2022, 18:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Сегодня, 5 июля, «Динамо» одержало победу над «Рубином» со счетом 2:0 в рамках товарищеской встречи.

Голами в составе московской команды отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин.

В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» дома сыграет с «Ростовом» (17 июля).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
05 июля в 21:10
Какие можно делать выводы по игре с Рубином, который, вероятно, до сих пор находится в трансе.
stanichnik
stanichnik
05 июля в 20:41, ред.
Очередная победа Динамо на подготовительном этапе к регулярному чемпионату говорит о том, что всё идёт по плану. И пусть эта виктория добыта с соперником теперь играющим в первой лиге, но всё же это самый неудобный противник в современной истории бело-синих, которых динамовцы сумели обыграть всего лишь в шести официальных матчах из сорока (38 в регулярке, плюс 2 в Кубке). По игре пока выводы делать рано, оставим это на встречу с Локомотивом, но хочется отметить, пока сухую игру вратарей во всех проведённых товарняках(тфу-тфу-тьфу, чтобы не сглазить), дай Бог чтобы и дальше так играли. Ну и ждём новичков в команде взамен ушедшим. Болейте за своих, а не против чужих!
1 984
1 984
05 июля в 19:49
Идёт подготовка к сезону.
idres
idres
05 июля в 19:46
Рубин сейчас все обыграют
баск
баск
05 июля в 19:10
Работали спокойно и обстоятельно, с хорошим игровым и территориальным перевесом.
Имели много моментов, подали больше десятка угловых.
Но у Рубина очень хорош был Дюпин, поэтому банок всего две.

Кое-что можно отметить по игрокам:

Макаров сосредоточен, целеустремлёнен и, похоже, очень серьёзно настроен
на сезон. Забил свою фирменную банку- с левой, от правого угла штрафной, обводящим в дальнюю девятину;

Гагнидзе быстро набирает уверенность в себе и вливается в команду, работает
от лицевой до лицевой. При продолжении такого отрадного процесса с лихвой
заменит Шиму;

Грулев впервые в этом (календарном) году не понтился, а работал, и даже
партнёров вроде бы почувствовал.

Ближе к концу матча всех поверг в изумление казанец Чуперка.
Грубо въехав с разбегу в ноги Макарову и получив от того "ласковый" словесный отзыв, набросился на Макарова с кулаками.
Даже не знаю что добавить, подонок редкостный.
Был бы это офи-матч, получил бы дискву игр на 5, а то и больше..

Однако, у нас ещё товарняк с Локомотивом 10-го числа, а там и сезон набежит.
Всего 12 дней осталось, как всё быстро..))
Герд Мюллер
Герд Мюллер
05 июля в 18:56
Макар красивый гол забил в девятку, а Тюкавин мастерски заработал пенальти, зайдя под "кожу" защитника Рубина.
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 18:51
Рубин по прежнему неконкурентоспособен.
bashnat013
bashnat013
05 июля в 18:51
Можно сказать 1-1 так как Макаров из Рубина
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