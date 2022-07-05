«Динамо» обыграло «Рубин» в товарищеском матче

Сегодня, 5 июля, «Динамо» одержало победу над «Рубином» со счетом 2:0 в рамках товарищеской встречи.
Голами в составе московской команды отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин.
В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» дома сыграет с «Ростовом» (17 июля).
Имели много моментов, подали больше десятка угловых.
Но у Рубина очень хорош был Дюпин, поэтому банок всего две.
Кое-что можно отметить по игрокам:
Макаров сосредоточен, целеустремлёнен и, похоже, очень серьёзно настроен
на сезон. Забил свою фирменную банку- с левой, от правого угла штрафной, обводящим в дальнюю девятину;
Гагнидзе быстро набирает уверенность в себе и вливается в команду, работает
от лицевой до лицевой. При продолжении такого отрадного процесса с лихвой
заменит Шиму;
Грулев впервые в этом (календарном) году не понтился, а работал, и даже
партнёров вроде бы почувствовал.
Ближе к концу матча всех поверг в изумление казанец Чуперка.
Грубо въехав с разбегу в ноги Макарову и получив от того "ласковый" словесный отзыв, набросился на Макарова с кулаками.
Даже не знаю что добавить, подонок редкостный.
Был бы это офи-матч, получил бы дискву игр на 5, а то и больше..
Однако, у нас ещё товарняк с Локомотивом 10-го числа, а там и сезон набежит.
Всего 12 дней осталось, как всё быстро..))
Имели много моментов, подали больше десятка угловых.
Но у Рубина очень хорош был Дюпин, поэтому банок всего две.
Кое-что можно отметить по игрокам:
Макаров сосредоточен, целеустремлёнен и, похоже, очень серьёзно настроен
на сезон. Забил свою фирменную банку- с левой, от правого угла штрафной, обводящим в дальнюю девятину;
Гагнидзе быстро набирает уверенность в себе и вливается в команду, работает
от лицевой до лицевой. При продолжении такого отрадного процесса с лихвой
заменит Шиму;
Грулев впервые в этом (календарном) году не понтился, а работал, и даже
партнёров вроде бы почувствовал.
Ближе к концу матча всех поверг в изумление казанец Чуперка.
Грубо въехав с разбегу в ноги Макарову и получив от того "ласковый" словесный отзыв, набросился на Макарова с кулаками.
Даже не знаю что добавить, подонок редкостный.
Был бы это офи-матч, получил бы дискву игр на 5, а то и больше..
Однако, у нас ещё товарняк с Локомотивом 10-го числа, а там и сезон набежит.
Всего 12 дней осталось, как всё быстро..))