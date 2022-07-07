«Челси» завершает переговоры с «Ман Сити» по трансферу Стерлинга

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07 июля 2022, 11:17

«Челси» сегодня вступит в переговоры с «Манчестер Сити», чтобы завершить сделку по трансферу нападающего .

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны почти договорились о сумме сделки — 45 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

Сторона игрока уже согласовала все условия контракта с «Челси». Главный тренер «синих» Томас Тухель провел прямые переговоры со Стерлингом.

Ранее сообщалось, что у Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси».