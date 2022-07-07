«Челси» завершает переговоры с «Ман Сити» по трансферу Стерлинга

«Челси» сегодня вступит в переговоры с «Манчестер Сити», чтобы завершить сделку по трансферу нападающего Рахима Стерлинга.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны почти договорились о сумме сделки — 45 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.
Сторона игрока уже согласовала все условия контракта с «Челси». Главный тренер «синих» Томас Тухель провел прямые переговоры со Стерлингом.
Ранее сообщалось, что у Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси».
P.s. Интересно, что думает должуня по этому поводу))
P.s. Интересно, что думает должуня по этому поводу))