Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Челси» завершает переговоры с «Ман Сити» по трансферу Стерлинга

07 июля 2022, 11:17

«Челси» сегодня вступит в переговоры с «Манчестер Сити», чтобы завершить сделку по трансферу нападающего Рахима Стерлинга.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что стороны почти договорились о сумме сделки — 45 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы.

Сторона игрока уже согласовала все условия контракта с «Челси». Главный тренер «синих» Томас Тухель провел прямые переговоры со Стерлингом.

Ранее сообщалось, что у Стерлинга будет одна из самых высоких зарплат в «Челси».

Все новости
«Арсенал» не будет подписывать Лукаса Пакета
Сегодня, 06:09
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Tex (раскрыть)
07 июля в 21:55
Ну посмотрим! Удачи!
Tex
Tex ответ STVA 1 (раскрыть)
07 июля в 21:16
Тот же Антони еще непонятно заиграет ли в принципе в АПЛ. А тут игрок который сможет показать определенный класс так или иначе. Игрок что полностью адаптирован к лиге в хорошем возрасте, с возможностью побегать за команду 5-6 лет
протон
протон
07 июля в 17:48
Он топ-игрок и в своё время принёс немало очков Горожанам. Конечно в последние годы он сдал, но ему 27 лет, и я уверен что новый вызов сможет перезагрузить его карьеру.
P.s. Интересно, что думает должуня по этому поводу))
STVA 1
STVA 1 ответ Tex (раскрыть)
07 июля в 15:38
Я прекрасно знаю кто у Вас играет! Я имею в виду именно Стерлинга! Есть и другие игроки! Тот же Антони из Аякса!
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 12:49
втрое сильнее Лукаку
Tex
Tex ответ STVA 1 (раскрыть)
07 июля в 11:49
посмотри, кто у нас играет на флангах. Определенно не хватает быстрого и легкого игрока. Вообще атака максимально косячная у команды. Нужен еще центр нап
David Young
David Young
07 июля в 11:48
Ну что же, надеюсь что смена оттенка синего о светлого на более тёмный будет для него успешной.
STVA 1
STVA 1
07 июля в 11:31
До сих пор не понимаю. Зачем он им
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 