Защитник «Динамо» Бальбуэна может перейти в «Коринтианс»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может вернуться в «Коринтианс».
Бразильский клуб ведет переговоры с агентом 30-летнего парагвайца. Фабиан играл за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.
Также игрок рассматривает варианты с европейскими клубами. Контракт Бальбуэны с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
Ранее «Коринтианс» подписал форварда «Зенита».
Универсальное решение нашли )))
Универсальное решение нашли )))
Помню одного Гейвальбуэна.
Чуть Карима не отправил кечмен.)
Помню одного Гейвальбуэна.
Чуть Карима не отправил кечмен.)
У нас один Джикия из профильных остался, замену Жиго не торопятся искать.
Чувствую, скоро в сборной будет проблема с ЦЗ.
У нас один Джикия из профильных остался, замену Жиго не торопятся искать.
Чувствую, скоро в сборной будет проблема с ЦЗ.
Только вопрос, захочет ли он вернуться в Динамо .
Только вопрос, захочет ли он вернуться в Динамо .
У Динамо и так ЦЗ нет после ухода Евгеньева, а тут еще и Бальбуэна в подвешенном состоянии.
Чувствую, скоро наши клубы останутся без легионеров...
У Динамо и так ЦЗ нет после ухода Евгеньева, а тут еще и Бальбуэна в подвешенном состоянии.
Чувствую, скоро наши клубы останутся без легионеров...
Для того чтобы призы были доставлены требуется время.
Для того чтобы призы были доставлены требуется время.