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Защитник «Динамо» Бальбуэна может перейти в «Коринтианс»

07 июля 2022, 09:13

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна может вернуться в «Коринтианс».

Бразильский клуб ведет переговоры с агентом 30-летнего парагвайца. Фабиан играл за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.

Также игрок рассматривает варианты с европейскими клубами. Контракт Бальбуэны с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Ранее «Коринтианс» подписал форварда «Зенита».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ Союзник противников (раскрыть)
07 июля в 22:37
Нет игр - нет проблем.
Универсальное решение нашли )))
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 19:50
Вот как раз наша сборная-единственная в мире,у которой НЕТ ПРОБЛЕМ!!!
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ шацк (раскрыть)
07 июля в 18:24
Сазон скорее всего
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:02
Бальбуэной больше,бальбуэной меньше.
Ravshan878
Ravshan878
07 июля в 12:18
Если честно по барабану.
Помню одного Гейвальбуэна.
Чуть Карима не отправил кечмен.)
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 июля в 11:30
Да и у вас с ЦЗ беда. Нет никого кроме Дивеева.
У нас один Джикия из профильных остался, замену Жиго не торопятся искать.
Чувствую, скоро в сборной будет проблема с ЦЗ.
112910415
112910415
07 июля в 10:52
этот процесс не остановить (
Capral
Capral
07 июля в 10:33
Вспоминаю, как в матче 1-го круга в Уфе, Агаларов накручивал Бальбуэна и сажал его на пятую точку. И с Бальбуэна, и с Ордецом- у Динамо была проходная защита. шварц не мог организовать порядок в защите в силу своей полной футбольной некомпетенции. Уверен, у Курбана- порядок был бы в динамовской обороне!!!
протон
протон
07 июля в 10:33
Если уйдёт Бальбуэна, то нужно будет пока не поздно , возвращать Евгеньева.
Только вопрос, захочет ли он вернуться в Динамо .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 09:41
У Динамо нет ЦЗ ещё после ухода Ордеца, а Евгеньев им не нужен оказался. Легионеры будут уходить до самого конца летнего трансферного окна, такова реальность.
Caniggia
Caniggia
07 июля в 09:40
Качественный игрок, это потеря.
makkie
makkie
07 июля в 09:35
М-да.
У Динамо и так ЦЗ нет после ухода Евгеньева, а тут еще и Бальбуэна в подвешенном состоянии.
Чувствую, скоро наши клубы останутся без легионеров...
STVA 1
STVA 1
07 июля в 09:29
Скатертью дорога
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 09:27
Наверно так ему лучше
шацк
шацк
07 июля в 09:26
И кто же в центре играть будет? Третий минус!
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
07 июля в 09:22
Здравствуйте.

Для того чтобы призы были доставлены требуется время.
Loko57
Loko57
07 июля в 09:17
Все бегут, просто капец...
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