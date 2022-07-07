Защитник «Динамо» Бальбуэна может перейти в «Коринтианс»

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07 июля 2022, 09:13

Защитник «Динамо» может вернуться в «Коринтианс».

Бразильский клуб ведет переговоры с агентом 30-летнего парагвайца. Фабиан играл за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.

Также игрок рассматривает варианты с европейскими клубами. Контракт Бальбуэны с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

Ранее «Коринтианс» подписал форварда «Зенита».