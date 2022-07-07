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«Бавария» предложила де Лигту €12 млн в год

07 июля 2022, 08:16

«Бавария» ведет переговоры о контракте с защитником «Ювентуса» Матийсом де Лигтом.

По информации источника, мюнхенский клуб предложил нидерландцу 12 млн евро в год.

«Ювентус» в свою очередь согласен продать футболиста за 90-100 млн евро.

Также ранее сообщалось об интересе к де Лигту из АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
07 июля в 17:55
Ладно сумма трансфера Ювентус пытается отбить вложенное там понятно. Но за что такая личка? Де Лигт в Сериале на свои 8 и близко не играет, они ему 12 рисуют с ума посходили. Самое смешное он даже в Италии не лучший с таким ценником. Тот же Бремер обойдется в два раза дешевле и будет в разы надежнее
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo2 (раскрыть)
07 июля в 11:24, ред.
Наверное только обмен с доплатой. В переговорах с Челси так и было, но Челси предлагал игроков которые Юве были не интересны.
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 10:41
Вполне адекватное предложение.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
07 июля в 10:03
После сказочного трансфера Магуайра в МЮ, мало кто согласится отдавать такие деньги за цз, да, у Ливерпуля проканало, но там сразу поняли, что Ван Дайк - он Ван Дайк(пардон за тавтологию) да и проканало собственно...
Суть в том, что пока покупатель не будет уверен, что ЦЗ оправдает вложенную в него капусту, никто 100 мультов не увидит, а в случае с Де Лигтом и Ювентусом(вспомнить знаменитый трансфер Погба) сделать это будет ой как непросто
VeniaminS
VeniaminS
07 июля в 09:28
не слишком ли Юве загнул цену.
shlomo2
shlomo2
07 июля в 09:13
Цену Юве конечно задрал...нужно торговаться
tg299gp5k7qh
tg299gp5k7qh
07 июля в 08:26
Им виднее
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