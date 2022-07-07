«Бавария» предложила де Лигту €12 млн в год

1657170993

07 июля 2022, 08:16

«Бавария» ведет переговоры о контракте с защитником «Ювентуса» .

По информации источника, мюнхенский клуб предложил нидерландцу 12 млн евро в год.

«Ювентус» в свою очередь согласен продать футболиста за 90-100 млн евро.