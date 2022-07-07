«Бавария» предложила де Лигту €12 млн в год

«Бавария» ведет переговоры о контракте с защитником «Ювентуса» Матийсом де Лигтом.
По информации источника, мюнхенский клуб предложил нидерландцу 12 млн евро в год.
«Ювентус» в свою очередь согласен продать футболиста за 90-100 млн евро.
Также ранее сообщалось об интересе к де Лигту из АПЛ.
Суть в том, что пока покупатель не будет уверен, что ЦЗ оправдает вложенную в него капусту, никто 100 мультов не увидит, а в случае с Де Лигтом и Ювентусом(вспомнить знаменитый трансфер Погба) сделать это будет ой как непросто
Суть в том, что пока покупатель не будет уверен, что ЦЗ оправдает вложенную в него капусту, никто 100 мультов не увидит, а в случае с Де Лигтом и Ювентусом(вспомнить знаменитый трансфер Погба) сделать это будет ой как непросто