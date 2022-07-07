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Лучший бомбардир «Реймса» заинтересовал топ-клубы Европы

07 июля 2022, 19:21

Нападающий «Реймса» Уго Экитике заинтересовал топ-клубы Европы.

В понедельник ПСЖ приступил к активной работе над трансфером игрока. В головном офисе парижского клуба фактический спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш провел переговоры с руководством «Реймса».

Боссы «Реймса» указали, что футболист еще не подписал контракт с «Ньюкаслом», который также заинтересован в игроке. Сам Экитике не спешит принимать решение, поскольку знает об интересе ряда других топ-клубов, среди которых «Челси», «Ливерпуль», «Бавария», «Интер» и «Милан». Помимо этого, на футболиста выходил «Реал», который предлагал «Реймсу» партнерство.

В прошлом сезоне Лиги 1 Нападающий в 24 матчах забил 10 голов.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
08 июля в 02:58
Посмотрим где окажется.
Nazi
Nazi
07 июля в 22:47
То Скаммака, теперь Экитике, а в полузащиту только Витиньо... Это при Мбаппе, Неймаре и лейси.. Еще долбанный Икарди.. Центр поля укрепляйте дурни. И заща вместо привозчика Кимпембе..
NOVA
NOVA
07 июля в 19:43
если хорош, то только в Реал!!! там умеют выращивать молодые таланты!!!
протон
протон
07 июля в 19:33
Зачем это ему самому? Под Мбаппе с Месси сидеть? Лучше идти туда, где точно играть будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 19:22
Топ клубы трудно кем то заинтересовать!
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