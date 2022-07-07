Лучший бомбардир «Реймса» заинтересовал топ-клубы Европы

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07 июля 2022, 19:21

Нападающий «Реймса» заинтересовал топ-клубы Европы.

В понедельник ПСЖ приступил к активной работе над трансфером игрока. В головном офисе парижского клуба фактический спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш провел переговоры с руководством «Реймса».

Боссы «Реймса» указали, что футболист еще не подписал контракт с «Ньюкаслом», который также заинтересован в игроке. Сам Экитике не спешит принимать решение, поскольку знает об интересе ряда других топ-клубов, среди которых «Челси», «Ливерпуль», «Бавария», «Интер» и «Милан». Помимо этого, на футболиста выходил «Реал», который предлагал «Реймсу» партнерство.

В прошлом сезоне Лиги 1 Нападающий в 24 матчах забил 10 голов.