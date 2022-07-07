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Лено и Пепе могут уйти из «Арсенала»

07 июля 2022, 11:57

«Арсенал» планирует устроить летнюю распродажу, чтобы заработать деньги на новые трансферы, пишет The Sun.

«Канониры» готовы расстаться с Николя Пепе, Берндом Лено, Эктором Бельерином, Лукасом Торрейрой, Пабло Мари, Эйнсли Мейтленд-Найлсом и Рейссом Нельсоном.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
07 июля в 13:27
Как Уиллок первое время у Стива Брюса жёг, при Эдди совсем потух (хотя, на самом деле раньше). Я даже думал, что зря продали, Нельсон мне шустрее Уиллока казался. А у Мэйтланд-Найлса уровень самоотдачи был офигенный, бежать не ленился, но невынужденных потерь многовато допускал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
07 июля в 13:20
Мне жалко только Пепе, Лукаса и Эйнсли, Пепе просто не в тот чемпионат и не к тому тренеру попал, Лукас бы тоже у другого тренера мог раскрыться, Эйнсли в принципе трудяга, конечно, мб не уровень клуба, но он сам говорил, что хотел именно на позиции в центре поля играть, ему нужно было раньше тогда уходить.

По остальным же Лено свой лимит косяков давно уже выбрал и больше о нем не о чем говорить, про Беллерина либо хорошо либо никак, так как он давно мертвец, поэтому никак, про своего любовника Артета мб сам расскажет как-нибудь, на поле мы его даже и не увидели почти, с Нельсоном же давно нужно было расставаться, у нас уже был похожий игрок, Жоэль Кэмпбелл, тоже техничный, но нулевая скорость, пока одного обыграет и дойдет до следующего, уже предыдущий обыгранный догонит))
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
07 июля в 13:05
Если он продаст этот шлак, то это уже достижение, т.к от нас обычно все уходят свободными агентами!)
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
07 июля в 12:58, ред.
Любопытно взглянуть на Тёрнера, а Лено...no regrets
aNOOBis
aNOOBis
07 июля в 12:56
Не могут, а ДОЛЖНЫ
8bk72ttzx26a
8bk72ttzx26a
07 июля в 12:51
Невелика потеря
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
07 июля в 12:31
Не думаю, что понятие "отличная работа" хоть каким-нибудь боком применима к Эду.

Купить втридорога нужного игрока - вот для него топ, реальный максимум, на что можно рассчитывать - это что он переплатит, но хоть нужного возьмет.

Вон, 70 лямов на Партея и Локонга потратили, появился нормальный опорник? Нет, один тупо сырой, другой бревно, еще и серийный насильник теперь.
A.S.A
A.S.A
07 июля в 12:21
Иметь Лено в качестве второго вратаря это когечно же хорошо, но я не думаю, что он не захочет сидеть на лавке и ждать своего шанса.....вполне добротный вратарь, который должен играть.
А если избавятся от всех перечисленных игроков, то это уже будет отличной работой Эду
FenixSL
FenixSL
07 июля в 12:06
урааааааааа
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