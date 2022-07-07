Лено и Пепе могут уйти из «Арсенала»

«Арсенал» планирует устроить летнюю распродажу, чтобы заработать деньги на новые трансферы, пишет The Sun.
«Канониры» готовы расстаться с Николя Пепе, Берндом Лено, Эктором Бельерином, Лукасом Торрейрой, Пабло Мари, Эйнсли Мейтленд-Найлсом и Рейссом Нельсоном.
Купить втридорога нужного игрока - вот для него топ, реальный максимум, на что можно рассчитывать - это что он переплатит, но хоть нужного возьмет.
Вон, 70 лямов на Партея и Локонга потратили, появился нормальный опорник? Нет, один тупо сырой, другой бревно, еще и серийный насильник теперь.
Купить втридорога нужного игрока - вот для него топ, реальный максимум, на что можно рассчитывать - это что он переплатит, но хоть нужного возьмет.
Вон, 70 лямов на Партея и Локонга потратили, появился нормальный опорник? Нет, один тупо сырой, другой бревно, еще и серийный насильник теперь.
По остальным же Лено свой лимит косяков давно уже выбрал и больше о нем не о чем говорить, про Беллерина либо хорошо либо никак, так как он давно мертвец, поэтому никак, про своего любовника Артета мб сам расскажет как-нибудь, на поле мы его даже и не увидели почти, с Нельсоном же давно нужно было расставаться, у нас уже был похожий игрок, Жоэль Кэмпбелл, тоже техничный, но нулевая скорость, пока одного обыграет и дойдет до следующего, уже предыдущий обыгранный догонит))
По остальным же Лено свой лимит косяков давно уже выбрал и больше о нем не о чем говорить, про Беллерина либо хорошо либо никак, так как он давно мертвец, поэтому никак, про своего любовника Артета мб сам расскажет как-нибудь, на поле мы его даже и не увидели почти, с Нельсоном же давно нужно было расставаться, у нас уже был похожий игрок, Жоэль Кэмпбелл, тоже техничный, но нулевая скорость, пока одного обыграет и дойдет до следующего, уже предыдущий обыгранный догонит))