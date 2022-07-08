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Арбитр Иванов ответил Слуцкому на заявление о «профнепригодности»

08 июля 2022, 13:08

Футбольный арбитр Сергей Иванов ответил главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому, который после одного из матчей прошлого сезона назвал судью «профнепригодным».

Точно ли хорошо спал перед игрой с «Рубином»? Да, как всегда. Кстати, раньше я плохо спал после игр, наверное, полночи. Причем не из-за физической усталости, а больше из-за психологического напряжения. Тебя не отпускает после того, как более 90 минут отбегаешь со 100-процентной концентрацией. Сейчас тоже до 2-3 ночи заснуть не могу, но потом все хорошо.

Эту историю со Слуцким подогревали те структуры и медиа, кому это было выгодно. У нас, судей, иная работа, и, чем меньше у нас с кем-либо конфликтов, тем лучше. Понятно, что перед игрой мы анализируем отношения с клубами, игроками, тренерами. Следим за проблемными с точки зрения судейства футболистами, за теми, кто любит апеллировать. Но у меня нет никакого конфликта ни с ним, ни с кем бы то ни было еще. На поле у меня нет ни друзей, ни врагов. А за его пределами, я уверен, с 99% футболистов, тренеров, руководителей клубов мы спокойно пожмем руки и пообщаемся.

И даже со Слуцким после его слов про профнепригодность? Знаете, у каждого есть свои задачи. Мы не знаем, какую задачу преследовал Леонид Викторович, когда говорил про мою профнепригодность. К счастью, не он оценивает мою пригодность к матчам Премьер-лиги. И, к счастью, у меня было достаточно игр, в том числе в плей-офф Лиги Европы, чтобы свою профпригодность доказать. Соответственно, профессионалы, которые оценивают мою работу, об этом не говорят, наоборот, тут все в порядке. Я из футбола не собираюсь уходить, и он продолжает работать. Уверен, что эта история продолжится, а после крайней игры выйдет в какую-то другую плоскость.

Готов ли я встретиться со Слуцким, объясниться, пожать руки? Я не против.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 21:43
.. Есть тысячи мнений..
Шуnя771
Шуnя771 ответ ZIBO rock (раскрыть)
08 июля в 17:21
На перекладных быстрее))

Надо скачать СБП))
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 17:20
Леонид Викторович, как и все Мы, стареет, нервишки сдают...
Вот и отвязал полкана на Иванова)
ZIBO rock
ZIBO rock
08 июля в 16:36
Кстати, раньше я плохо спал после игр, наверное, полночи. Причем не из-за физической усталости.....Сейчас тоже до 2-3 ночи заснуть не могу, но потом все хорошо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1321457/ivanov-sergey-rubin 08.07.2022
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Просто в 2-3 ночи поступает денежный перевод!)))
Figvam
Figvam ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 16:01
Вы уверены, что Слуцкий представляет именно русский менталитет? По Вашему описанию и всем остальным приметам как раз напрашиваются аналогии с другим народом.
Бубнин
Бубнин ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 15:19
Да ничего ты не понял.
КЭТиК
КЭТиК
08 июля в 14:43
После вылета Рубина, тут есть чем судье ответить.
hjlzuf
hjlzuf
08 июля в 14:31
Слуцкий на эмоциях, после вылета из РПЛ.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 июля в 14:22
Профнепригоден это Слуцкер !
Он уже это всем доказал !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
08 июля в 13:17
Теперь, чтобы со Слуцким встретится, нужно в ФНЛ судить, а то и в ФНЛ-2 скоро, думаю) Так что понадейся, что ты не скоро с ним встретишься, там судьям платят куда меньше))
Ironigor
Ironigor
08 июля в 13:14
Продолжение следует ... .
vhcr7uj4tq62
vhcr7uj4tq62
08 июля в 13:14
Лёня сам непригоден
Гость
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