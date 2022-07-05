Почти половина немцев хотели бы, чтобы Германия снялась с ЧМ-2022

Согласно исследованию, проведенному в Германии, 48% населения утверждают, что по гуманитарным причинам команде необходимо сняться с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
По данным британского института YouGov, почти половина опрошенных приветствовала бы решение Немецкой футбольной ассоциации подать заявление об отказе от участия в чемпионате мира. Это связано с нарушениями прав человека, допущенными в Катаре в ходе подготовки к ЧМ-2022. Также немцы недовольны дискриминацией ЛГБТ-сообществ в странах Ближнего Востока.
Следует отметить, что только 28% опрошенных высказались за участие Германии в чемпионате мира по футболу, а 24% предпочли не выбирать ни один из вариантов.
Билеты начали продавать? Если да, то кто будет их покупать, когда дома будут огромные проблемы с работой, отоплением и продовольствием? Как бы ЧМ не сорвался...
Жалко Катар. При всех своих проблемах, они готовились долго и упорно. Но теперь неизвестно, сколько болельщиков из Европы и других континентов смогут к ним приехать.
Билеты начали продавать? Если да, то кто будет их покупать, когда дома будут огромные проблемы с работой, отоплением и продовольствием? Как бы ЧМ не сорвался...
Жалко Катар. При всех своих проблемах, они готовились долго и упорно. Но теперь неизвестно, сколько болельщиков из Европы и других континентов смогут к ним приехать.
Вдруг стали появляться радужные флаги в футболе, Ф1. .
Уже противно стало смотреть эти виды спорта, где за деньги можно толкнуть любую идею.
Вдруг стали появляться радужные флаги в футболе, Ф1. .
Уже противно стало смотреть эти виды спорта, где за деньги можно толкнуть любую идею.
Скоро на футбол мужиков без губнушки и пудреницы пускать не будут....
Думал в Германии посещаемость большая из-за того что они футбол любят...ан нет....они ходят на мужичков посмотреть и себя показать...
Скоро на футбол мужиков без губнушки и пудреницы пускать не будут....
Думал в Германии посещаемость большая из-за того что они футбол любят...ан нет....они ходят на мужичков посмотреть и себя показать...
не удивлюсь если вместо Германии поедет нэнька...
не удивлюсь если вместо Германии поедет нэнька...
Например, он проводил еще в 2012 году чемпионат мира по шахматам среди женщин, так там обязательно было, чтобы они были полностью одеты по законам шариата, до туалета ходили только с родственником мужского пола, а кондеи вообще не работали.
В итоге они выиграли и право на проведение следующего ЧМ среди женщин, и три первых места мирового рейтинга туда уже тупо не поехали.
Тут нужно понимать, что европейцы ограничены во влиянии, потому что Катару достаточно скупить голоса африканцев и центральной америки - а это полностью бандитские регионы в основном, где всё можно купить - и вот уже они официально проводят ЧМ, плевать им на Европу.
Например, он проводил еще в 2012 году чемпионат мира по шахматам среди женщин, так там обязательно было, чтобы они были полностью одеты по законам шариата, до туалета ходили только с родственником мужского пола, а кондеи вообще не работали.
В итоге они выиграли и право на проведение следующего ЧМ среди женщин, и три первых места мирового рейтинга туда уже тупо не поехали.
Тут нужно понимать, что европейцы ограничены во влиянии, потому что Катару достаточно скупить голоса африканцев и центральной америки - а это полностью бандитские регионы в основном, где всё можно купить - и вот уже они официально проводят ЧМ, плевать им на Европу.
Дальше только матом...
Дальше только матом...
ну и правильно, хочется тебе под хвост сношаться ради бога, только не надо об этом на весь мир трезвонить.
ну и правильно, хочется тебе под хвост сношаться ради бога, только не надо об этом на весь мир трезвонить.
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Вот истинная причина этого опроса.
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Вот истинная причина этого опроса.