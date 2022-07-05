Почти половина немцев хотели бы, чтобы Германия снялась с ЧМ-2022

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05 июля 2022, 06:57

Согласно исследованию, проведенному в Германии, 48% населения утверждают, что по гуманитарным причинам команде необходимо сняться с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По данным британского института YouGov, почти половина опрошенных приветствовала бы решение Немецкой футбольной ассоциации подать заявление об отказе от участия в чемпионате мира. Это связано с нарушениями прав человека, допущенными в Катаре в ходе подготовки к ЧМ -2022. Также немцы недовольны дискриминацией ЛГБТ -сообществ в странах Ближнего Востока.

Следует отметить, что только 28% опрошенных высказались за участие Германии в чемпионате мира по футболу, а 24% предпочли не выбирать ни один из вариантов.