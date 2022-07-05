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Почти половина немцев хотели бы, чтобы Германия снялась с ЧМ-2022

05 июля 2022, 06:57

Согласно исследованию, проведенному в Германии, 48% населения утверждают, что по гуманитарным причинам команде необходимо сняться с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По данным британского института YouGov, почти половина опрошенных приветствовала бы решение Немецкой футбольной ассоциации подать заявление об отказе от участия в чемпионате мира. Это связано с нарушениями прав человека, допущенными в Катаре в ходе подготовки к ЧМ-2022. Также немцы недовольны дискриминацией ЛГБТ-сообществ в странах Ближнего Востока.

Следует отметить, что только 28% опрошенных высказались за участие Германии в чемпионате мира по футболу, а 24% предпочли не выбирать ни один из вариантов.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
18 июля в 21:32
Этот ЧМ показывает откуда в Европе ноги заднеприводных растут )))
lobsterdam
lobsterdam ответ mphuZ (раскрыть)
06 июля в 18:59
лететь будет не на чем, керосин-то нынче ох и дОрог, не укупишь!
mphuZ
mphuZ
06 июля в 13:28
В связи с нынешней политической и экономической ситуации, что будет с ЧМ к ноябрю?

Билеты начали продавать? Если да, то кто будет их покупать, когда дома будут огромные проблемы с работой, отоплением и продовольствием? Как бы ЧМ не сорвался...

Жалко Катар. При всех своих проблемах, они готовились долго и упорно. Но теперь неизвестно, сколько болельщиков из Европы и других континентов смогут к ним приехать.
lobsterdam
lobsterdam ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 17:12
полагаю, что фифа погорячилась, когда выбирала место для чм, слишком уж много ограничений для отвязных гейропейцев. После чм, половина болельщиков из них окажется в тюряге.
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38. (раскрыть)
05 июля в 17:09
для этого надо просто пойти в эту пивную, посидеть там вместе с теми, кто проводил опрос и все встанет на свои места!
lobsterdam
lobsterdam ответ Per4ick (раскрыть)
05 июля в 17:08
все в этом мире переменчиво, коллега, то, что вчера казалось немыслимым, сегодня обретает реальные черты.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 июля в 15:51
Не футбольная новость
Баобаб
Баобаб
05 июля в 15:25
Скоро в Европе рожать некому будет.
liverpool-today
liverpool-today
05 июля в 15:07
Походу опрос проводила такая же авторитетная организация как росстат. Никто не в курсе у кого и когда спрашивают, но правильные цифры всегда под рукой. Да в любом нормальном пабе за такие вопросы вмиг рыло начистят
Agamaga........
Agamaga........
05 июля в 14:22
Какой-то паразит расползает по планете Земля.
Вдруг стали появляться радужные флаги в футболе, Ф1. .
Уже противно стало смотреть эти виды спорта, где за деньги можно толкнуть любую идею.
sir_Alex
sir_Alex
05 июля в 13:33
Во что выродились потомки белокурых ариев, ужас!
протон
протон
05 июля в 12:57
С востоком гей парад не прокатит
ОПС
ОПС
05 июля в 11:56
Пусть будет так.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 11:45, ред.
Немцы теряют ориентацию...в прямом и переносном смысле....

Скоро на футбол мужиков без губнушки и пудреницы пускать не будут....

Думал в Германии посещаемость большая из-за того что они футбол любят...ан нет....они ходят на мужичков посмотреть и себя показать...
Константин Белых
Константин Белых
05 июля в 11:30
Европа на фоне голубятни и санкций совсем с катушек съезжает. Англам тоже сказали-хрен вам а не пиво-пейте кока колу. Со своим уставом в Катар не лезут. По ходу еще немного времени пройдет и России с Азией нужно будет замутить свою супер лигу не имеющую отношения к УЕФА и прочим пропиндосским геям. Если все грамотно организовать-со временем можно по интересу к Лиге чемпионов сравнятся. Реально -еще год два отстранения-и в Уефа оставатся смысла уже не будет. Перес прав что пытается боротся с этой изрядно охреневшей монополией-достали всех уже.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
05 июля в 11:26, ред.
Снятие по причине большого количества жертв при строительстве ещё можно понять, но из-за ущемления лгбт прав это уже слишком. Немцы 40-х годов в гробу переворачиваются щас
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ZIBO rock (раскрыть)
05 июля в 11:12
Это лет 20 назад было, про что ты говоришь. Сейчас молодежь довольно "правильная".
Путин007
Путин007
05 июля в 11:08
Вот что гомосятина с людьми творит...

не удивлюсь если вместо Германии поедет нэнька...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
05 июля в 11:03
Я бы наверное хотел увидеть в России женщин в парандже нежели как сейчас малолетних обсосок в татухах с сигаретою в зубах и матерящуюся налево и направо!
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 11:00
Надо снять с чемпа эту публику!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Знатог (раскрыть)
05 июля в 10:54
Понятно, почему ему давали, он тупо все чемпионаты выигрывает (там просто самая популярная схема вывода госсредств в частные руки у шейхов - строительство сверхдорогих зданий в пустынях, под любой ЧМ можно напилить миллиарды, поэтому они заносят сотни миллионов долларов взяток и все выигрывают), мало того, он так трешово их проводит, что ужас.

Например, он проводил еще в 2012 году чемпионат мира по шахматам среди женщин, так там обязательно было, чтобы они были полностью одеты по законам шариата, до туалета ходили только с родственником мужского пола, а кондеи вообще не работали.

В итоге они выиграли и право на проведение следующего ЧМ среди женщин, и три первых места мирового рейтинга туда уже тупо не поехали.

Тут нужно понимать, что европейцы ограничены во влиянии, потому что Катару достаточно скупить голоса африканцев и центральной америки - а это полностью бандитские регионы в основном, где всё можно купить - и вот уже они официально проводят ЧМ, плевать им на Европу.
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 10:28
А так хотели на гей-парад попасть !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
05 июля в 10:27, ред.
Дровосеки распоясались. Хорошо, что ещё остались страны, где однополые отношения, мягко говоря, под запретом. По ходу у таких "людей" (дровосеков),мозг через задние ворота вытекает.
Дальше только матом...
Знатог
Знатог ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 10:25
Во-во. интересно, как будут контролировать интимные отношения среди болельщиков? Камеры в гостиничных номерах установят? Пиво нельзя, любовь нельзя, зачем катару давали чемп?
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответ cska1948 (раскрыть)
05 июля в 10:14
cska1948
ну и правильно, хочется тебе под хвост сношаться ради бога, только не надо об этом на весь мир трезвонить.
cska1948
cska1948
05 июля в 10:10
Власти Катара установили строгие правила для болельщиков и участников чемпионата мира по футболу. За интимные отношения вне брака, а также демонстрацию символов ЛГБТ-сообщества нарушителям грозит тюрьма.
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Вот истинная причина этого опроса.
Capral
Capral
05 июля в 10:03
Не слыхал я здесь подобного опроса.
Per4ick
Per4ick ответ lobsterdam (раскрыть)
05 июля в 09:46
чемпионат мира без Германии это тоже самое что кубок мира без Канады по хоккею. грош цена такому турниру лучше его вообще тогда не проводить
Байкал-38.
Байкал-38. ответ lobsterdam (раскрыть)
05 июля в 09:41
С целыми человеками более менее понятно, но вот как выглядят эти 0.8 и 0.2 человека интересно было бы посмотреть.
lobsterdam
lobsterdam
05 июля в 09:35, ред.
спрашивали 10 человек в пивной, 4,8 человека отказались от участия в ЧМ, вот вам и процент. Другие 5,2 процента не смогли разговаривать вообще и их тупо поделили. Другие участники ЧМ будут только рады если колбасники не приедут!
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