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Чуперка и Макаров подрались во время товарищеской игры «Динамо» и «Рубина»

05 июля 2022, 19:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Игроки «Динамо» и «Рубина» подрались во время товарищеского матча.

На 79-й минуте встречи полузащитник казанской команды Валерий Чуперка сбил у края поля хавбека бело-голубых Дениса Макарова. Поднявшись, динамовец с претензиями пошел в сторону соперника, после чего между ними завязалась драка.

В результате арбитр удалил обоих игроков с поля.

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Все комментарии
протон
протон
05 июля в 22:21
Ну с одной стороны для товарищеского матча, Чуперка сыграл грубовато. С другой стороны тупо не успел по сути и там скорее опасная игра.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
05 июля в 22:00
Совершенно верно, Дэвид- полностью согласен!!! В советское время, конечно, тоже были похожие эпизоды. Достаточно вспомнить удаление в финале кубка СССР Л.И.Яшина, или удаления, также в финале О.В.Долматова и Е.Храбростина. Но в целом, конечно, моральные качества и воспитание были на высоком уровне.
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
05 июля в 21:54
Российские футболисты в целом и в среднем хуже умеют держать себя в руках в сравнении с советскими.
Capral
Capral
05 июля в 21:50
В советское время, в киевском Динамо играл В.Бессонов, на мой взгляд- лучший универсал советского футбола!!! Сколько его лупили по ногам, как грубо валили на газон. Без нарушения правил, отобрать мяч у него было практически невозможно! И вот, при всём этом, он, никогда не отвечал своим обидчикам. Впрочем, о чём это я, сравнивать Макарова с Бессоновым?
makkie
makkie
05 июля в 21:43
Чуперка неадекват какой-то!
Capral
Capral
05 июля в 21:30
Анатолий, иногда, цинизм и лицемерие, бывают хуже предательства....
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
05 июля в 21:21
Ваня, наверно Макарова можно понять, после того, как его грубо снесли. Но, есть такое неписанное правило: если не чувствуешь в себе силу- драку не начинай. Макаров неплохой футболист, а вот боксер из него слабоватый, мягко говоря....
Когдато, Великий Лев Иванович написал: "Учитесь властвовать собой"! Макаров, видимо, книгу эту не читал, а жаль. Что касаемо предательства Дениса, то скажу так: как такового, предательства не было, но были лицемерие и цинизм в словах Макарова, потому что, его слова о новом вызове после перехода в Динамо были откровенно неискренними. У шварца, не мог быть новый вызов, только новый позыв.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
05 июля в 20:32
о каком предательстве может идти речь.? Человек перешел на другую работу, которая его устраивает больше. Работодатель ( Рубин) не возражал и отпустил (ясно , что не за спасибо)
stanichnik
stanichnik
05 июля в 20:16, ред.
Возможно Чуперка не смог пережить предательства Макарова после перехода из Рубина в Динамо.))))
Василий 50
Василий 50
05 июля в 20:06
Откуда столько ненависти
mngk56nmz6gh
mngk56nmz6gh
05 июля в 20:05
Просто они слишком слабы, как игроки
drug01
drug01
05 июля в 19:57
Это уже эмоции....
izrafel
izrafel
05 июля в 19:53
Размялись мужики...ничего страшного...товарняк
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 19:52
Предлогаю понять и простить!
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