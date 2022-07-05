Чуперка и Макаров подрались во время товарищеской игры «Динамо» и «Рубина»

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05 июля 2022, 19:51

Игроки «Динамо» и «Рубина» подрались во время товарищеского матча.

На 79-й минуте встречи полузащитник казанской команды сбил у края поля хавбека бело-голубых . Поднявшись, динамовец с претензиями пошел в сторону соперника, после чего между ними завязалась драка.

В результате арбитр удалил обоих игроков с поля.