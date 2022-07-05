Чуперка и Макаров подрались во время товарищеской игры «Динамо» и «Рубина»

Игроки «Динамо» и «Рубина» подрались во время товарищеского матча.
На 79-й минуте встречи полузащитник казанской команды Валерий Чуперка сбил у края поля хавбека бело-голубых Дениса Макарова. Поднявшись, динамовец с претензиями пошел в сторону соперника, после чего между ними завязалась драка.
В результате арбитр удалил обоих игроков с поля.
Когдато, Великий Лев Иванович написал: "Учитесь властвовать собой"! Макаров, видимо, книгу эту не читал, а жаль. Что касаемо предательства Дениса, то скажу так: как такового, предательства не было, но были лицемерие и цинизм в словах Макарова, потому что, его слова о новом вызове после перехода в Динамо были откровенно неискренними. У шварца, не мог быть новый вызов, только новый позыв.....
Когдато, Великий Лев Иванович написал: "Учитесь властвовать собой"! Макаров, видимо, книгу эту не читал, а жаль. Что касаемо предательства Дениса, то скажу так: как такового, предательства не было, но были лицемерие и цинизм в словах Макарова, потому что, его слова о новом вызове после перехода в Динамо были откровенно неискренними. У шварца, не мог быть новый вызов, только новый позыв.....